Lexus IS: Para quienes disfrutan manejar

El Lexus IS es un sedán cuya actualización más reciente para Norteamérica se reveló en septiembre de 2025, aunque su generación actual data de 2013. La versión más equipada, 350 F Sport, ya está disponible en el país con un precio de un millón 175 mil 900 pesos mexicanos.

Esta variante cuenta con un motor V6 naturalmente aspirado de 3.5 litros que desarrolla 311 caballos de fuerza y 280 libras-pie de torque, gestionado por una transmisión automática de ocho marchas con paletas de cambio para mejorar la experiencia al volante.

Al ser un motor atmosférico, la aceleración es lineal y suave, manteniendo su enfoque de lujo sin sacrificar una respuesta rápida. La dirección es precisa en curvas, permitiendo movimientos cortos y un manejo gratificante, como uno espera de un vehículo premium de alta gama de la casa japonesa.

La tracción trasera es fundamental en esta experiencia de conducción, pues otorga una dinámica balanceada, ágil y plantada, mientras los sistemas avanzados de seguridad Lexus Safety System garantizan confianza total. En las curvas, uno entra acelerando para que la fuerza enviada por el pedal derecho mantenga el auto avanzando con determinación y pegado al piso, como debe ser.

Asimismo, el IS es un sedán compacto cómodo, lo que se consigue gracias a su suspensión adaptativa, diseñada para mitigar las imperfecciones del camino y las exigencias del entorno urbano.

Lujo y deportividad convergen en un habitáculo de contrastes, con cuadro digital, pantalla táctil de 12.3 pulgadas, audio Mark Levinson y acabados que elevan confort y tecnología. ESPECIAL

La calidad de materiales asegura una insonorización acorde al segmento. Sin embargo, y a su favor, al acelerar, el sonido del V6 aporta un factor emocional que lo distingue de sus rivales europeos, que han estado optando por plantas de poder de cuatro cilindros con ayuda del turbo, lo que ofrece una forma distinta de conducción y un mayor desgaste a largo plazo. Lexus, como marca que ocupa las primeras posiciones en prácticamente todos los estudios de calidad y fiabilidad, anota un punto más en esta lucha.

En diseño exterior, esta versión añade rines oscuros de 19 pulgadas con calipers rojos. También tiene parrilla oscura, doble salida de escape y un alerón trasero.

El interior combina lujo y deportividad mediante el contraste de colores, integrando tecnologías como un cuadro de instrumentos digital, pantalla táctil de 12.3 pulgadas, sistema de sonido Mark Levinson de 17 bocinas y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.