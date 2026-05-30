Infiniti QX60 llega con su versión más exclusiva

Infiniti QX60 ya está disponible en el país con precios de un millón 479 mil 900 pesos, un millón 599 mil 900 pesos y un millón 699 mil 900 pesos para la versión tope de gama, llamada Autograph.

Estrena cambios de diseño exterior e interior, pero conserva el motor V6 de 3.5 litros de aspiración natural, a diferencia de Estados Unidos, donde se ofrece con un motor turbo de 2.0 litros y cuatro cilindros. En nuestra opinión, quedamos mejor parados que los vecinos del norte.

Ofrece 279 caballos de fuerza y 258 libras-pie de torque. Su transmisión es automática de nueve velocidades y las tres versiones incluyen tracción integral inteligente y cinco modos de manejo.

Entre las novedades de diseño destacan los faros LED de nuevo estilo, el logotipo 3D iluminado al frente y defensas con un aspecto más deportivo y agresivo, con entradas de aire. Los rines son de 20 pulgadas y la variante Autograph se distingue por un color verde oscuro. El interior también se actualiza con un cuadro de instrumentos digital y una pantalla táctil central, ambos de 12.3 pulgadas, además de un Head-Up Display de 10.8 pulgadas.

En tecnología, la nueva QX60 integra sistemas de Google, que ofrecen compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. El sistema de sonido Klipsch cuenta con 16 bocinas en dos versiones y 20 en la Autograph.

En cuanto a amenidades, ofrece asientos en piel con costuras aparentes, segunda fila tipo capitán, tres filas para pasajeros, techo panorámico, iluminación ambiental y puerto de carga inalámbrica.

En seguridad, el crossover de lujo más reciente de Infiniti incluye múltiples bolsas de aire y asistentes ADAS de la suite ProPilot, como la cámara de 360 grados, alerta de atención al conductor, asistente de frenado de emergencia y alerta de tráfico cruzado, entre otros.

El Infiniti QX60 se ensambla en la planta de Nissan en Smyrna, Tennessee, Estados Unidos, y comparte plataforma con su hermana, Nissan Pathfinder.

