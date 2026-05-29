Mantener el baño limpio puede convertirse en una tarea complicada cuando la suciedad y los residuos se acumulan en el interior del inodoro. Sin embargo, existe un método casero que ha ganado popularidad por su sencillez y porque evita el uso de productos químicos agresivos: arrojar cubos de hielo dentro de la taza.

De acuerdo con especialistas en limpieza del hogar, el hielo puede contribuir a desprender parte de los residuos adheridos a las paredes del inodoro gracias a la fricción que se genera cuando los cubos se mueven con el agua. Este procedimiento resulta especialmente útil como complemento de la limpieza habitual.

El momento en que se aplica este truco es clave para obtener mejores resultados. La recomendación es colocar varios cubos de hielo en la taza durante las horas de menor uso, preferentemente por la noche o antes de salir de casa por un periodo prolongado. De esta forma, el hielo tiene tiempo suficiente para actuar mientras se derrite lentamente.

Además de ayudar a aflojar la suciedad acumulada, este método puede facilitar el trabajo posterior de cepillado, reduciendo el esfuerzo necesario para eliminar manchas ligeras o restos de sarro superficial. No obstante, los expertos aclaran que no sustituye una limpieza profunda ni elimina por completo las incrustaciones más difíciles.

Otro de los beneficios que destacan quienes utilizan esta técnica es que se trata de una alternativa económica y amigable con el medio ambiente, ya que no requiere detergentes ni sustancias que puedan afectar las tuberías o contaminar el agua.

Aunque el truco de los cubos de hielo puede ser un aliado para el mantenimiento cotidiano del baño, se recomienda combinarlo con una higiene regular y productos adecuados cuando exista acumulación severa de suciedad o sarro. De esta manera, el inodoro permanecerá limpio y en mejores condiciones por más tiempo.

MF