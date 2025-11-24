¿Cuáles son los perfumes más duraderos para hombre?

Existen un montón de perfumes en el mundo, pero por desgracia no todos son duraderos. Se debe tomar en cuenta que a veces depende mucho de la marca, que hay algunas que pueden ser mejores y con mejor calidad que otras, y que este último punto en un perfume afecta su durabilidad y longevidad.

Para saber si un perfume dura mucho, se debe verificar la concentración de aceites esenciales ( Eau de Parfum y Extrait de Parfum duran más), prestar atención a las notas de fondo (que son las más duraderas), y observar si el aroma permanece en la ropa después de unas horas o incluso días.

En cuanto a los ingredientes; si el perfume es una mezcla con notas de fondo como maderas, resinas o vainilla, es más probable que dure más tiempo.

Concentración del perfume:

(EDT): Menos concentrado, dura unas 3-5 horas Eau de Parfum (EDP): Más concentrado, dura entre 5 y 8 horas

(EDP): Más concentrado, dura entre 5 y 8 horas Extracto de Parfum: La versión más concentrada, puede durar de 8 a 24 horas o más

Estos algunos de los perfumes más duraderos para caballero

Sauvage Parfum de Dior

Es una interpretación altamente concentrada de Sauvage , en la que la frescura extrema se colorea con matices ambarinos y cuya belleza salvaje pide cobrar vida en la piel. Las notas de salida son bergamota, mandarina y elemí; la nota de corazón es sándalo; y las notas de fondo son incienso de olíbano (franquincienso), haba tonka y vainilla.

Precios aproximados de las presentaciones:

30 ML en dos mil 450 pesos

100 ML en cuatro mil 380 pesos

200 ML cinco mil 900 pesos

Dior

Pur Ambre Parfum de Louis Vuitton

Sus notas principales son dos: ámbar gris, del cual está centrado, que le otorga un aroma animal, meloso y ligeramente marino, junto con una infusión amaderada y almizclada. Y ambroxan (un compuesto sintético que imita el ámbar gris) y acordes animálicos y amaderados.

Precio aproximado: disponible sólo en punto de venta.

Louis Vuitton

Neroli Portofino Parfum de Tom Ford

Este contiene notas cítricas : como bergamota, mandarina, limón y naranja amarga. Notas florales : principalmente neroli, flor de naranjo y jazmín. Notas de fondo que aportan calidez y profundidad como: ámbar, almizcle ambreta y angélica. Sus notas de corazón: el almizcle, el ámbar y el sylkolide.

Su precio ronda entre los ocho mil 700 pesos la presentación de 50 ML.

Tom Ford

The One EDP Intenso de Dolce & Gabbana

Un Eau de Parfum con notas de cardamomo, neroli y ciprés ; las notas de corazón son cachemira, neroli, benjuí y esclarea; las notas de fondo son neroli, cuero, pachulí y ládano.

Precio aproximado: de mil 150 a dos mil 400 la presentación de 100 ML

Dolce & Gabbana

Yves Saint Laurent y Eau de Parfum

Una fragancia amaderada y floral ; notas de salida son manzana, jengibre y bergamota; notas de corazón son salvia, bayas de enebro y geranio; las notas de fondo son Amberwood, haba tonka, cedro, vetiver y incienso de olíbano (franquincienso).

Precio aproximado es de tres mil 600 presentación de 100 ML

Yves Saint Laurent

Eau de parfum Rasasi Hawas For Him

Esta es una opción económica y de larga duración. Las notas de salida son manzana, bergamota, limón (lima ácida) y canela; las notas de corazón son notas acuosas, ciruela, flor de azahar del naranjo y cardamomo; las notas de fondo son ámbar gris, almizcle, pachulí y trozos de madera a la deriva.

Su pecio ronda entre los mil pesos la presentación de de 100 ML

Liverpool

KR