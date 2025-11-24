Lunes, 24 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Estilo

Estilo |

¿Cuáles son los perfumes más duraderos para hombre?

Conoce las fragancias ideales y de larga duración para caballeros y lo que se debe tomar en cuenta

Por: El Informador

La concentración de un perfume ya sea Eau de Toilette, Eau de Parfum, Extracto de Parfum, nos indicará si es de larga duración o no. CANVA

La concentración de un perfume ya sea Eau de Toilette, Eau de Parfum, Extracto de Parfum, nos indicará si es de larga duración o no. CANVA

Existen un montón de perfumes en el mundo, pero por desgracia no todos son duraderos. Se debe tomar en cuenta que a veces depende mucho de la marca, que hay algunas que pueden ser mejores y con mejor calidad que otras, y que este último punto en un perfume afecta su durabilidad y longevidad. 

Para saber si un perfume dura mucho, se debe verificar la concentración de aceites esenciales (Eau de Parfum y Extrait de Parfum duran más), prestar atención a las notas de fondo (que son las más duraderas), y observar si el aroma permanece en la ropa después de unas horas o incluso días. 

LEE: ¿Cuántas tortillas de maíz se pueden consumir al día?

En cuanto a los ingredientes; si el perfume es una mezcla con notas de fondo como maderas, resinas o vainilla, es más probable que dure más tiempo. 

Concentración del perfume:

  • Eau de Toilette (EDT): Menos concentrado, dura unas 3-5 horas
  • Eau de Parfum (EDP): Más concentrado, dura entre 5 y 8 horas
  • Extracto de Parfum: La versión más concentrada, puede durar de 8 a 24 horas o más 

Estos algunos de los perfumes más duraderos para caballero 

Sauvage Parfum de Dior  

Es una interpretación altamente concentrada de Sauvage, en la que la frescura extrema se colorea con matices ambarinos y cuya belleza salvaje pide cobrar vida en la piel. Las notas de salida son bergamota, mandarina y elemí; la nota de corazón es sándalo; y las notas de fondo son incienso de olíbano (franquincienso), haba tonka y vainilla.

Precios aproximados de las presentaciones:

30 ML en dos mil 450 pesos
100 ML en cuatro mil 380 pesos
200 ML cinco mil 900 pesos 

Dior 
Dior 

Pur Ambre Parfum de Louis Vuitton 

Sus notas principales son dos: ámbar gris, del cual está centrado, que le otorga un aroma animal, meloso y ligeramente marino, junto con una infusión amaderada y almizclada. Y ambroxan (un compuesto sintético que imita el ámbar gris) y acordes animálicos y amaderados.

Precio aproximado: disponible sólo en punto de venta.  

 Louis Vuitton
 Louis Vuitton

Neroli Portofino Parfum de Tom Ford

Este contiene notas cítricas: como bergamota, mandarina, limón y naranja amarga. Notas florales: principalmente neroli, flor de naranjo y jazmín. Notas de fondo que aportan calidez y profundidad como: ámbar, almizcle ambreta y angélica. Sus notas de corazón: el almizcle, el ámbar y el sylkolide.

Su precio ronda entre los ocho mil 700 pesos la presentación de 50 ML.

 Tom Ford
 Tom Ford

The One EDP Intenso de Dolce & Gabbana

Un Eau de Parfum con notas de cardamomo, neroli y ciprés; las notas de corazón son cachemira, neroli, benjuí y esclarea; las notas de fondo son neroli, cuero, pachulí y ládano.

Precio aproximado: de mil 150 a dos mil 400 la presentación de 100 ML

Dolce & Gabbana
 Dolce & Gabbana

Yves Saint Laurent y Eau de Parfum

Una fragancia amaderada y floral; notas de salida son manzana, jengibre y bergamota; notas de corazón son salvia, bayas de enebro y geranio; las notas de fondo son Amberwood, haba tonka, cedro, vetiver y incienso de olíbano (franquincienso).

Precio aproximado es de tres mil 600 presentación de 100 ML

 Yves Saint Laurent
 Yves Saint Laurent

Eau de parfum Rasasi Hawas For Him 

Esta es una opción económica y de larga duración. Las notas de salida son manzana, bergamota, limón (lima ácida) y canela; las notas de corazón son notas acuosas, ciruela, flor de azahar del naranjo y cardamomo; las notas de fondo son ámbar gris, almizcle, pachulí y trozos de madera a la deriva.

Su pecio ronda entre los mil pesos la presentación de de 100 ML

Liverpool 
Liverpool 

LEE: ¿Qué sucede si dejas de lavar tu auto por semanas?

KR

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones