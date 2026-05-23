Las frutas de temporada que tu cuerpo pide a gritos

Durante este vibrante 2026, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ha confirmado que las cosechas de primavera y verano vienen con una calidad excepcional en todo el territorio nacional. Comprar fruta de temporada es la regla de oro que garantiza que los alimentos conserven todos sus nutrientes intactos y su sabor al máximo nivel.

¿Qué está exactamente en su punto de maduración? El mango, la papaya, la piña, la sandía y el melón son los reyes indiscutibles de esta calurosa época del año . En lugares emblemáticos y llenos de tradición como el Mercado de Abastos de Guadalajara, los pasillos ya lucen repletos de estos coloridos manjares listos para el consumo.

Consumir estos productos locales en Jalisco y en el resto de la República Mexicana no solo apoya directamente a la economía de nuestros agricultores, sino que te asegura llevar a casa alimentos libres de largos y costosos procesos de refrigeración. Es frescura total y absoluta que viaja de forma directa desde el campo hasta tu mesa.

Beneficios que tu cuerpo y tu salud agradecerán de inmediato

La naturaleza es increíblemente sabia y siempre nos da exactamente lo que necesitamos en el momento justo. La sandía, compuesta por un 92% de agua, es la respuesta perfecta de la tierra para combatir los severos golpes de calor, mantenernos hidratados y cuidar nuestros riñones de forma natural .

Por su parte, el jugoso mango ataulfo y el clásico limón colimense son auténticas bombas cargadas de Vitamina C . Este poderoso antioxidante es absolutamente crucial para fortalecer el sistema inmunológico, prevenir resfriados de verano y mantener una piel radiante bajo el intenso sol que caracteriza a estos meses.

Tampoco podemos olvidar a la maravillosa papaya, reconocida mundialmente como la mejor aliada natural para tu digestión . Consumirla en ayunas o por las mañanas mejora significativamente el tránsito intestinal, previene el estreñimiento y desinflama el abdomen, un beneficio invaluable que todos buscamos en nuestro ajetreado día a día.

Tips rápidos y efectivos para elegir y aprovechar tu fruta

Para cuidar tu economía, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda siempre comparar precios en diferentes puestos y revisar cuidadosamente la firmeza de las piezas antes de pagar. Un ligero aroma dulce en la base del melón o de la piña es el indicador infalible de que están listos para comerse hoy mismo.

Si quieres convertirte en un experto comprador, aquí tienes una lista de consejos infalibles para tus próximas visitas al mercado:

- Tócalas sin miedo pero con cuidado: La fruta de calidad debe ceder ligeramente a la presión de tus dedos, demostrando suavidad, pero sin llegar a sentirse aguada o magullada en su superficie.

- Fíjate muy bien en el color: Los tonos vibrantes, brillantes y uniformes son la principal señal visual de una madurez óptima; evita siempre aquellas piezas que presenten manchas oscuras excesivas o golpes visibles.

- Aprovecha absolutamente todo: Congela los trozos de mango, plátano o sandía que no te comas al momento para preparar deliciosos, refrescantes y muy saludables smoothies o helados caseros al día siguiente.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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