El importante motivo por el que deberías apagar tu celular antes de dormir

El uso desmedido de la tecnología antes de dormir ha desencadenado una crisis silenciosa en nuestras habitaciones. Abusar de los dispositivos móviles como las tablets y los celulares no solo roba horas de descanso, sino que está directamente ligado a problemas de insomnio y ansiedad.

Esta situación, que se agravó drásticamente desde la pandemia y el encierro, afecta la salud mental y el rendimiento diario. Pero, ¿qué sucede exactamente en nuestro organismo cuando miramos la pantalla en la oscuridad?

La ciencia detrás del insomnio tecnológico

De acuerdo con una publicación de 2023 de Pilar Durán Hernández, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, el problema radica en cómo nuestro cerebro procesa la iluminación artificial de las pantallas.

La especialista en Neurobiología y Neurofisiología explica que los aparatos digitales emiten una alta concentración de luz azul. Durante el día, esta luz es inofensiva y útil para la lectura, pero por la noche se convierte en el peor enemigo del descanso.

Cuando revisas tu celular en la cama, los destellos de luz azul impactan directamente en los fotorreceptores que se encuentran en la retina de los ojos. Este estímulo visual engaña al cerebro, haciéndole creer que aún es de día.

Como resultado, el cuerpo inhibe la secreción de melatonina, conocida científicamente como la hormona del sueño. Sin esta sustancia, conciliar el sueño se vuelve una tarea casi imposible, alterando por completo nuestros ciclos naturales.

El impacto en la salud mental y el aprendizaje

El fenómeno no se limita a unas simples ojeras al día siguiente. La falta de un descanso reparador tiene consecuencias profundas en nuestra cotidianidad, descuidando los ciclos del sueño.

El aislamiento durante la pandemia causó una alteración muy fuerte en el estado de ánimo de las personas. La angustia, la frustración y la tristeza se han vuelto episodios reiterados en muchos hogares, generando trastornos de depresión.

Para los jóvenes y estudiantes, el panorama es aún más preocupante. El déficit de sueño afecta seriamente los procesos de aprendizaje, la memoria y la capacidad de concentración durante las horas de clase.

"Ahora estamos viendo un efecto y alteraciones del sueño que antes no veíamos con nuestros estudiantes o nuestros propios hijos", advierte la investigadora, señalando que están metidos día y noche en las tabletas y el celular.

Así se puede mejorar la calidad del sueño

Afortunadamente, revertir este daño es posible si implementamos cambios en nuestra rutina nocturna. Los expertos recomiendan las siguientes acciones para propiciar buenos hábitos:

Apaga tu celular o tableta al menos una hora antes de ir a la cama para evitar los destellos de luz.

Acuéstate y despiértate a la misma hora todos los días para reprogramar tu reloj biológico de forma natural.

Mantén horarios regulares para tus comidas y evita cenas pesadas que dificulten la digestión nocturna.

Evita consumir bebidas activadoras como café, chocolate, refrescos de cola o alcohol por lo menos una hora y media antes de dormir.

Asegúrate de que tu habitación esté libre de luces artificiales que puedan alterar la producción de melatonina en tu cerebro.

Implementar estos sencillos hábitos no solo mejorará tu calidad de sueño, sino que reducirá significativamente tus niveles de estrés y ansiedad en tu día a día.

Tu cerebro y tu cuerpo te agradecerán profundamente que dejes el celular en la mesa de noche y te permitas, por fin, un descanso verdadero.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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