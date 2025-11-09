¿Cuál es la mejor manera de consumir avena para aprovechar sus beneficios?

La avena es uno de los cereales más comunes a la hora del desayuno y la cena, pues tiene fama de ser un alimento saludable y benéfico para el cuerpo humano. Su popularidad ha generado que su consumo haya aumentado de manera significativa durante los últimos años, especialmente entre las mujeres.

La avena es considerada un superalimento porque es rica en fibra, vitaminas, minerales y proteínas. Este alimento puede ser un aliado para mejorar la salud cardiovascular, mantener control del peso y la salud digestiva, entre otras funciones. Sin embargo, la forma de comerla influye directamente en qué tanto se aprovechan sus beneficios.

Te puede interesar: Qué enfermedades comunes previene realizar ejercicio de fuerza con frecuencia

¿Cuál es la mejor forma de comer avena?

La avena es un alimento versátil, pues puede consumirse de varias maneras, no obstante, la mejor forma de aprovechar sus beneficios es comerla en su estado crudo. Al preparar el cereal de otra manera podría perder parte de sus propiedades.

De acuerdo con expertos en nutrición, añadir dos o tres cucharadas de avena cruda a un plato de frutas con yogur griego ayuda a maximizar sus beneficios.

Mira esto: Esta es la clave para mantener amistades fuertes y significativas

¿Cuáles son los beneficios de la avena?

Mejora la salud digestiva: al ser rica en fibra, la avena ayuda a regular el tránsito intestinal, por ello, consumirla todos los días ayuda a evitar el estreñimiento

Regularización del azúcar en la sangre: la inclusión de la avena en la dieta ayuda al control del nivel de azúcar en la sangre, pues los betaglucanos ralentizan la absorción de glucosa. Así, este alimento resulta atractivo para personas con diabetes tipo 2.

Salud cardiovascular: la avena ayuda a reducir los niveles de colesterol "malo" sin alterar los niveles de colesterol “bueno”

Fortalece el sistema inmunológico: El ß-glucano de la avena estimula la actividad de los glóbulos blancos

Control de peso: consumir avena brinda un nivel de saciedad considerable, lo que ayuda a no excederse en las comidas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

