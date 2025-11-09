Estos son los cuidados que debes darle a tu perro en temporada de frío

En diversos estados del país, la temporada frío ha comenzado a ser más notoria con el descenso de temperaturas, lo que lleva a las personas a tomar precauciones para evitar malestares, como portar ropa más abrigadora. Sin embargo, las mascotas también pueden resentir las bajas temperaturas.

Los perros también se ven afectados por el frío, y las condiciones climáticas extremas pueden representar un riesgo importante para su salud y bienestar.

Ante esta situación, especialistas en veterinaria y cuidado animal recomiendan tomar medidas preventivas para proteger adecuadamente a los animales de compañía durante los días más fríos del año.

A continuación, se presentan algunos consejos prácticos que ayudan a mantener a las mascotas seguras, abrigadas y saludables frente a las bajas temperaturas.

¿Cómo cuidar a tu perro en temporada de frío?

De acuerdo con el sitio oficial de Purina, existen varias recomendaciones para cuidar a los perros durante la temporada de frío:

Mantenerlos dentro del hogar: es fundamental que permanezcan en interiores el mayor tiempo posible para evitar que el frío afecte su salud.

Abrigo adecuado: si el perro está acostumbrado, puede usar ropa para el frío; de lo contrario, es suficiente cubrirlo con una manta cálida.

Alimentación balanceada: conservar una dieta regular, rica en nutrientes y proteínas, ayuda a fortalecer su sistema inmunológico ante los cambios de temperatura.

Baños con precaución: se recomienda bañarlos una vez al mes con agua tibia, en un lugar cerrado y sin corrientes de aire. Es importante no sacarlos al exterior después del baño.

Actividad física moderada: realizar juegos o ejercicios dentro del hogar permite mantenerlos activos y en calor, evitando zonas húmedas o frías.

Cuidado con perros mayores: las bajas temperaturas pueden causar dolor en huesos y articulaciones; se recomienda hacer caminatas suaves, estiramientos o masajes para mejorar su movilidad.

Atención especial a los cachorros: durante las primeras semanas deben permanecer junto a su madre para conservar el calor corporal y protegerse del frío.

Estas medidas permiten mantener a las mascotas saludables, abrigadas y con buena energía durante la temporada invernal.

Finalmente, si tienes cachorros, es fundamental que los dejes completamente al cuidado de su madre, ya que durante los primeros días de recién nacidos buscan estar cerca de su cuerpo para regular la temperatura que tendrán después.

