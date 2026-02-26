Krispy Kreme sorprende con donas a 23 pesos hoy: ¿en qué sucursales aplica?

Krispy Kreme sorprendió a sus clientes con una nueva promoción que promete endulzar el día de miles de personas en todo el país. A través de sus redes sociales, la reconocida cadena internacional anunció un descuento especial que aplicará en todas las donas disponibles en vitrina por tiempo limitado.

Este jueves 26 de febrero, las y los amantes de las donas podrán adquirir cualquier pieza a tan solo 23 pesos, una oferta que incluye desde los sabores clásicos hasta las colecciones especiales más recientes. Entre ellas destaca la línea temática de San Valentín, así como las donas de temporada de invierno y otras variedades especiales que suelen tener un precio mayor al habitual.

La promoción estará vigente durante todo el día o hasta agotar existencias, por lo que la marca recomienda acudir con anticipación para asegurar los sabores favoritos.

¿En qué sucursales aplica la promoción?

El descuento está disponible en la mayoría de las sucursales del país, incluidas las ubicadas dentro de tiendas Liverpool. Sin embargo, no aplica en puntos de venta situados en aeropuertos ni en establecimientos como Oxxo, Walmart o HEB.

Además, la promoción también participa en compras realizadas a través de plataformas de entrega a domicilio como Uber Eats y el servicio oficial Krispy Kreme Delivery , lo que facilita el acceso a la oferta sin necesidad de acudir físicamente a la tienda.

Aun así, la empresa recomienda consultar directamente en la sucursal más cercana para confirmar la disponibilidad de sabores y verificar que las piezas deseadas estén incluidas dentro de la promoción.

También puedes leer: Cuál es el peor yogurt en México, según Profeco

Para conocer más detalles, términos y condiciones, los interesados pueden visitar el sitio oficial de la marca en https://www.krispykreme.mx/.

Con esta oferta, Krispy Kreme busca consentir a sus clientes y atraer tanto a fanáticos de siempre como a nuevos compradores que quieran aprovechar el descuento especial antes de que se agoten las existencias.

���� HOY último día ��



Que no se te pase… aprovecha que TODAS las donas están a $23 c/u ����



Es tu última oportunidad para armar tu docena con tus favoritas y consentir tu antojo ��



Disponible en tiendas y por delivery �� ���� https://t.co/gzMB6iyqjB pic.twitter.com/B5PmMUVPP2— Krispy Kreme México (@krispykrememx) February 26, 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP