Jengibre después de comer: El hábito que mejora la digestión y reduce la inflamación

El jengibre es una raíz comestible originaria de Asia que destaca tanto como especia culinaria como planta medicinal. A lo largo de los años, su uso se ha vuelto cada vez más común en distintos platillos, gracias a su aroma fresco, sabor picante y, sobre todo, a las múltiples propiedades que aporta al cuerpo humano.

Entre sus principales beneficios resalta su capacidad para mejorar el sistema digestivo. Después de consumir comidas ricas en grasa, el cuerpo puede presentar síntomas como distensión abdominal, gases o náuseas; sin embargo , muchos de estos malestares pueden aliviarse con esta poderosa especia.

¿Qué efectos tiene el jengibre en el sistema digestivo?

El jengibre contiene compuestos activos como los gingeroles y shogaoles, mismos que poseen propiedades antiinflamatorias, carminativas y digestivas, esto de acuerdo con el National Institutes of Health de Estados Unidos.

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Precisamente, su poder carminativo puede reducir la formación de gases, lo que es común después de ingerir productos lácteos, legumbres, verduras crucíferas y azúcares.

Otro beneficio es que el consumo de dicha raíz favorece la motilidad gastrointestinal, facilitando el proceso de digestión. Esto es altamente útil luego de comer grasas saturadas, carnes rojas y ultraprocesados.

Por otra parte, un artículo de la AARP señala que el jengibre estimula la producción de jugos gástricos y enzimas, mejorando la descomposición de los alimentos y previniendo la sensación de pesadez.

Y si eres muy glotón, tomar una infusión de esta especia también puede aliviar las náuseas leves, síntoma que aparece con comestibles grasos, fritos, muy condimentados, ácidos o con olores fuertes.

Por último, la nutricionista Andreina De Almeida, del sitio especializado Tua Saúde, explica en un artículo que el jengibre se asocia con el control del apetito porque incrementa la sensación de saciedad y favorece el vaciado gástrico (la velocidad con la que el estómago se vacía).

Así que, como podrás ver, es una raíz con numerosas ventajas para la salud digestiva.

¿Cómo tomar jengibre para mejorar la digestión?

Para obtener estos beneficios se recomienda consumir el jengibre en una infusión:

Lava y pela un trozo de raíz (aproximadamente de 2 a 3 centímetros). Corta la raíz en rodajas finas. Pon a hervir una taza de agua y añade las rodajas de jengibre. Deja reposar la infusión 10 minutos para que el jengibre libere sus compuestos activos. Cuela y consume después de las comidas. Es opcional añadirle un poco de miel o unas gotas de limón para mejorar el sabor.

Contraindicaciones del jengibre para el sistema digestivo

El jengibre puede ser beneficioso para la digestión, pero también tiene algunas contraindicaciones.

Por ejemplo, en ciertas personas suele irritar el estómago y provocar acidez o ardor. Esto es común en quienes padecen reflujo gastroesofágico, gastritis o síndrome del intestino irritable.

Además, al estimular los jugos gástricos y el movimiento intestinal, hay casos en los que puede ocasionar diarrea leve o incomodidad digestiva. Así que consúmelo con moderación.

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