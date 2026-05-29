La varicela sigue siendo una de las enfermedades más contagiosas en niños y puede provocar complicaciones si no se previene adecuadamente. Por eso, cada vez más familias buscan información sobre el precio de la vacuna, las edades recomendadas y dónde puede aplicarse en México.Aunque muchas personas consideran la varicela como una enfermedad “común de la infancia”, especialistas en salud recuerdan que puede causar fiebre alta, infecciones en la piel y otras complicaciones, especialmente en bebés, adultos o personas con defensas bajas.La vacuna contra la varicela ayuda a proteger contra el virus varicela-zóster, responsable de provocar esta enfermedad altamente contagiosa que suele manifestarse con ronchas, fiebre y malestar general.Instituciones como la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan la vacunación como una de las principales formas de prevención.La enfermedad se transmite fácilmente mediante gotas respiratorias o contacto directo con lesiones en la piel, por lo que suele expandirse rápidamente en escuelas, guarderías y espacios cerrados.La vacuna contra la varicela generalmente se aplica por primera vez entre los 12 y 15 meses de edad. Posteriormente, suele administrarse una segunda dosis entre los 4 y 6 años, dependiendo del esquema de vacunación recomendado por cada institución médica.En algunos casos, adolescentes y adultos que nunca tuvieron varicela o no fueron vacunados también pueden recibirla bajo supervisión médica. Especialistas recomiendan revisar siempre la cartilla de vacunación para confirmar si el esquema está completo.En México la vacuna está incorporada en el Sistema Básico de Vacunación Universal, pero su aplicación gratuita está sujeta a lineamientos específicos:El precio puede incluir:Algunas cadenas como Farmacias del Ahorro, Farmacias San Pablo o clínicas privadas ofrecen campañas o paquetes de vacunación en determinadas temporadas. Sin embargo, los costos pueden cambiar según la ciudad y la disponibilidad del biológico.En México, no siempre está disponible de forma universal en todas las instituciones públicas, por lo que muchas familias optan por aplicarla en servicios privados. Por ello, especialistas recomiendan consultar directamente en clínicas, hospitales o cadenas farmacéuticas para confirmar disponibilidad y precios actualizados.Como ocurre con otras vacunas, algunas personas pueden presentar reacciones leves después de la aplicación.Entre los efectos más comunes se encuentran:Los especialistas recomiendan acudir con personal médico certificado para resolver cualquier duda antes de la vacunación.La varicela suele comenzar con:Después aparecen pequeñas ampollas o ronchas que producen comezón y se expanden por distintas partes del cuerpo. Aunque en muchos casos la enfermedad evoluciona favorablemente, algunas personas pueden presentar complicaciones como infecciones bacterianas en la piel o problemas respiratorios.Si estás considerando aplicar la vacuna contra la varicela, estos puntos pueden ayudarte:También es importante evitar automedicar a los niños si presentan síntomas compatibles con varicela y acudir con un profesional de salud para obtener diagnóstico adecuado.La vacunación continúa siendo una de las estrategias más importantes para reducir contagios y complicaciones relacionadas con enfermedades virales como la varicela. Conocer cuánto cuesta la vacuna, a qué edad debe aplicarse y dónde está disponible ayuda a que más familias puedan tomar decisiones informadas sobre la salud de niñas, niños y adolescentes.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB