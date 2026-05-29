La varicela sigue siendo una de las enfermedades más contagiosas en niños y puede provocar complicaciones si no se previene adecuadamente. Por eso, cada vez más familias buscan información sobre el precio de la vacuna, las edades recomendadas y dónde puede aplicarse en México.

Aunque muchas personas consideran la varicela como una enfermedad “común de la infancia”, especialistas en salud recuerdan que puede causar fiebre alta, infecciones en la piel y otras complicaciones, especialmente en bebés, adultos o personas con defensas bajas.

¿Qué es la vacuna contra la varicela?

La vacuna contra la varicela ayuda a proteger contra el virus varicela-zóster, responsable de provocar esta enfermedad altamente contagiosa que suele manifestarse con ronchas, fiebre y malestar general.

Instituciones como la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan la vacunación como una de las principales formas de prevención.

La enfermedad se transmite fácilmente mediante gotas respiratorias o contacto directo con lesiones en la piel, por lo que suele expandirse rápidamente en escuelas, guarderías y espacios cerrados.

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¿A qué edad se aplica la vacuna?

La vacuna contra la varicela generalmente se aplica por primera vez entre los 12 y 15 meses de edad. Posteriormente, suele administrarse una segunda dosis entre los 4 y 6 años, dependiendo del esquema de vacunación recomendado por cada institución médica.

En algunos casos, adolescentes y adultos que nunca tuvieron varicela o no fueron vacunados también pueden recibirla bajo supervisión médica. Especialistas recomiendan revisar siempre la cartilla de vacunación para confirmar si el esquema está completo.

¿Cuánto cuesta la vacuna contra la varicela?

En México la vacuna está incorporada en el Sistema Básico de Vacunación Universal, pero su aplicación gratuita está sujeta a lineamientos específicos:

Población infantil: Es gratuita si el menor acude a guarderías del IMSS (se aplican dosis a los 12 meses y un refuerzo posterior).

Es gratuita si el menor acude a guarderías del IMSS (se aplican dosis a los 12 meses y un refuerzo posterior). Grupos de riesgo: Las instituciones públicas (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud) aplican el biológico sin costo a personas vulnerables, como pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas.

Las instituciones públicas (IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud) aplican el biológico sin costo a personas vulnerables, como pacientes inmunodeprimidos o con enfermedades crónicas. Población general: Si no cumples con los requisitos de edad o factores de riesgo, la vacuna no se encuentra en el cuadro universal gratuito y debe adquirirse en el sector privado, donde el costo por dosis oscila entre mil y mil 500 pesos.

El precio puede incluir:

La consulta médica

Aplicación de la vacuna

Materiales utilizados

Certificado o registro de vacunación

Algunas cadenas como Farmacias del Ahorro, Farmacias San Pablo o clínicas privadas ofrecen campañas o paquetes de vacunación en determinadas temporadas. Sin embargo, los costos pueden cambiar según la ciudad y la disponibilidad del biológico.

En México, no siempre está disponible de forma universal en todas las instituciones públicas, por lo que muchas familias optan por aplicarla en servicios privados. Por ello, especialistas recomiendan consultar directamente en clínicas, hospitales o cadenas farmacéuticas para confirmar disponibilidad y precios actualizados.

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¿La vacuna tiene efectos secundarios?

Como ocurre con otras vacunas, algunas personas pueden presentar reacciones leves después de la aplicación.

Entre los efectos más comunes se encuentran:

Dolor en la zona de aplicación

Fiebre ligera

Enrojecimiento

Molestia temporal

Los especialistas recomiendan acudir con personal médico certificado para resolver cualquier duda antes de la vacunación.

¿Qué síntomas provoca la varicela?

La varicela suele comenzar con:

Fiebre

Cansancio

Dolor de cabeza

Pérdida de apetito

Después aparecen pequeñas ampollas o ronchas que producen comezón y se expanden por distintas partes del cuerpo. Aunque en muchos casos la enfermedad evoluciona favorablemente, algunas personas pueden presentar complicaciones como infecciones bacterianas en la piel o problemas respiratorios.

Si estás considerando aplicar la vacuna contra la varicela, estos puntos pueden ayudarte:

Revisa la cartilla de vacunación

Consulta disponibilidad antes de acudir

Verifica si se requieren dos dosis

Pregunta si el precio incluye aplicación

Mantén vigilancia médica tras la vacuna

También es importante evitar automedicar a los niños si presentan síntomas compatibles con varicela y acudir con un profesional de salud para obtener diagnóstico adecuado.

La prevención sigue siendo la principal herramienta

La vacunación continúa siendo una de las estrategias más importantes para reducir contagios y complicaciones relacionadas con enfermedades virales como la varicela. Conocer cuánto cuesta la vacuna, a qué edad debe aplicarse y dónde está disponible ayuda a que más familias puedan tomar decisiones informadas sobre la salud de niñas, niños y adolescentes.

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BB