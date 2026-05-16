Según un estudio realizado por la Facultad de Medicina de Harvard, tan sólo en Estados Unidos, se reportan más de cuatro y medio millones de mordeduras de perro cada año. Por otra parte, el Centro Nacional de Programas Preventivos del Gobierno de México, señala que en los últimos diez años, las agresiones por perro representan un promedio de 70 mil cada año. La mayoría de estos incidentes que ocurren dentro de casa.

Los perros reaccionan de manera agresiva cuando se sienten amenazados y estresados en su propio entorno, especialmente en situaciones de defensa territorial y de protección de recursos; cuando cuidan su comida, sus juguetes e incluso a las personas que les son cercanos.

El doctor Christopher Baugh, experto de Harvard y con formación en Medicina de Emergencia, explicó que muchas de las personas que tienen perritos no reconocen las señales de incomodidad, lo que incrementa el riesgo de los ataques. En esta nota te contamos los detalles.

La American Veterinary Medical Association, AVMA, por otro lado, subraya que los niños son particularmente vulnerables, ya que a menudo no identifican signos de estrés ni de alerta en los perros.

Los niños jalan las orejas y las colas de los perritos, son insistentes y no se dan cuenta del enojo de los animales hasta que los muerden. Por lo cual, la regla de oro es supervisar siempre las interacciones entre ambos.

El beneficio de socializar (y no sólo entre perritos)

El estudio sugiere que la socialización temprana de los perros, disminuye las probabilidades de agresión, ya que expone a los canes a distintos entornos y personas, disminuyendo así su reactividad en situaciones inesperadas. La AVMA recomienda, además, entrenar a los perros para que se sientan seguros en su entorno y establecer límites claros en la casa

En caso de ocurrir una mordedura, la Academia Estadounidense de Dermatología aconseja limpiar la herida (con alcohol, agua oxigenada y colocar gasas) y, si hay lesiones muy graves, acudir a urgencias. Ya que esta clase de situaciones no solo representan riesgos para la salud; también posibles problemas legales para los dueños, quienes deben demostrar responsabilidad de vacunación de sus mascotas para evitar transmisiones como la rabia.

De este modo, el estudio de Harvard pone de relieve la importancia de entender el comportamiento animal en los hogares y de tomar medidas para evitar situaciones que pongan en riesgo la seguridad de las personas, especialmente la de los niños.

Recomendaciones generales

No molestes a un perro mientras come o está amarrado.

No te acerques al perro cuando esté agresivo o asustado.

No te acerques a un perro que tenga crías.

No te acerques a un perro desconocido y sin correa.

Cuando te acerques a un perro, hazlo con cuidado y respeto.

Con información de SUN y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de México.

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AO