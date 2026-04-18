Honda Pilot V6, tracción integral y mejoras puntuales

Lo que funciona bien no tiene por qué cambiar, y Honda lo demuestra con el modelo 2026 de su camioneta familiar Pilot, que recibe ligeras mejoras para mantenerse vigente frente a la competencia.

En el apartado visual, habrá que mirarla de frente para notar que se trata de la versión más reciente, ya que los cambios se concentran en una parrilla de mayores dimensiones con un diseño más agresivo, así como en una fascia que aporta mayor robustez al conjunto y faros LED renovados.

El resto del diseño se mantiene prácticamente idéntico al del año anterior, incluyendo las calaveras en forma de “C”. Sin embargo, se incorpora un nuevo diseño de rines de aluminio de 20 pulgadas para las versiones Touring y Black Edition, que conforman la gama.

En el interior, se conserva la configuración de tres filas de asientos, junto con un buen nivel de materiales y ensambles bien logrados. Destacan soluciones prácticas como el acceso a la tercera fila mediante un solo botón, algo que los padres con hijos pequeños agradecerán.

En cuanto a tecnología, se integra un nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla de 12.3 pulgadas, que mantiene conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. A esto se suma un cuadro de instrumentos digital de 10.2 pulgadas y amenidades como climatizador de tres zonas, techo panorámico, cargador inalámbrico y asientos delanteros con calefacción y ventilación, entre otros. En materia de seguridad, la marca japonesa equipa a la nueva Pilot con ocho bolsas de aire y sistemas ADAS en ambas versiones.

El toque picante

Bajo el cofre no hay grandes sorpresas: se mantiene el conocido motor V6 de 3.5 litros, capaz de entregar 285 hp y 262 lb-pie de torque, asociado a una transmisión automática de 10 velocidades. No obstante, la novedad es que ambas versiones ahora cuentan con tracción en las cuatro ruedas, con capacidad de enviar hasta el 70% del torque al eje trasero.

Al volante, la Pilot transmite una gran sensación de seguridad. A pesar de sus dimensiones, resulta fácil de conducir con soltura, privilegiando el confort de todos los pasajeros. Aun así, ofrece la retroalimentación suficiente para hacer la conducción disfrutable, gracias a su sistema de tracción integral con modos de manejo y control vectorial de par, que no solo distribuye la fuerza entre los ejes, sino también entre cada lado del vehículo.

Con un precio de 1.2 millones de pesos, la Pilot 2026 puede parecer limitada en novedades, pero, al igual que otros modelos de la marca, destaca por hacer prácticamente todo bien.