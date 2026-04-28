Martes, 28 de Abril 2026

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Por qué recomiendan mezclar vinagre con bicarbonato y para qué sirve

Estos dos productos se encuentran, habitualmente, en los hogares convencionales

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

Ambos son compuestos químicos con grandes beneficios. ESPECIAL / CANVA

Ambos son compuestos químicos con grandes beneficios. ESPECIAL / CANVA

Si hay dos ingredientes que no pueden faltar en cada hogar esos son el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio, pues son de los productos básicos que sirven para múltiples cosas.

El vinagre blanco es un compuesto que tiene la capacidad de eliminar microbios, desinfectar superficies y eliminar malos olores, lo que lo hace un producto esencial en los hogares. Es una solución ácida conformada por ácido acético y agua, y lo mejor de todo es que es biodegradable, por lo que no daña el medio ambienta a comparación de los detergentes y limpiadores tradicionales.

Por otro lado, el bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino que también es utilizado como un limpiador neutralizador, es decir, ayuda a equilibrar los niveles de pH y lo convierte en una gran alternativa para limpiar y absorber malos olores de las superficies.

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¿Qué pasa cuando se combinan el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio?

una vez que se combinan ambos ingredientes, sucede una reacción química espumosa que suelta dióxido de carbono, potenciando las propiedades limpiadoras y facilitando tareas como quitar manchas, limpiar grasa, por ejemplo, de la estufa, y desinfectar superficies de cualquier tipo.

Además, esta es una gran alternativa para cuidar el bolsillo, al tiempo que se obtiene el mismo efecto que con limpiadores convencionales, convirtiéndola en una opción práctica y sostenible.

Estos son sus principales usos:

  • Quita grasa y suciedad de la cocina: su efecto efervescente ayuda a la limpieza de hornos, estufas e incluso los fregaderos y lavatrastes.
  • Limpia electrodomésticos: la mezcla loga limpiar y desinfectar electrodomésticos, como la licuadora, el microondas e incluso la lavadora o el refrigerador.
  • Desinfecta el baño: el compuesto es capaz de eliminar el sarro en todas las superficies del cuarto de baño, a la vez que neutraliza los malos olores.
  • Destapa alcantarillas y drenajes: es uno de los métodos caseros más útiles para disolver los obstáculos en las tuberías.

También puede usarse para blanquear los dientes (con uso moderado), exfoliar la piel y controlar olores corporales, por ejemplo, de las axilas.

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