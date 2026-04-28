Si hay dos ingredientes que no pueden faltar en cada hogar esos son el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio, pues son de los productos básicos que sirven para múltiples cosas.

El vinagre blanco es un compuesto que tiene la capacidad de eliminar microbios, desinfectar superficies y eliminar malos olores , lo que lo hace un producto esencial en los hogares. Es una solución ácida conformada por ácido acético y agua, y lo mejor de todo es que es biodegradable, por lo que no daña el medio ambienta a comparación de los detergentes y limpiadores tradicionales.

Por otro lado, el bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino que también es utilizado como un limpiador neutralizador, es decir, ayuda a equilibrar los niveles de pH y lo convierte en una gran alternativa para limpiar y absorber malos olores de las superficies.

¿Qué pasa cuando se combinan el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio?

una vez que se combinan ambos ingredientes, sucede una reacción química espumosa que suelta dióxido de carbono, potenciando las propiedades limpiadoras y facilitando tareas como quitar manchas, limpiar grasa, por ejemplo, de la estufa, y desinfectar superficies de cualquier tipo.

Además, esta es una gran alternativa para cuidar el bolsillo, al tiempo que se obtiene el mismo efecto que con limpiadores convencionales , convirtiéndola en una opción práctica y sostenible.

Estos son sus principales usos:

Quita grasa y suciedad de la cocina: su efecto efervescente ayuda a la limpieza de hornos, estufas e incluso los fregaderos y lavatrastes.

su efecto efervescente ayuda a la limpieza de hornos, estufas e incluso los fregaderos y lavatrastes. Limpia electrodomésticos: la mezcla loga limpiar y desinfectar electrodomésticos, como la licuadora, el microondas e incluso la lavadora o el refrigerador.

la mezcla loga limpiar y desinfectar electrodomésticos, como la licuadora, el microondas e incluso la lavadora o el refrigerador. Desinfecta el baño: el compuesto es capaz de eliminar el sarro en todas las superficies del cuarto de baño, a la vez que neutraliza los malos olores.

el compuesto es capaz de eliminar el sarro en todas las superficies del cuarto de baño, a la vez que neutraliza los malos olores. Destapa alcantarillas y drenajes: es uno de los métodos caseros más útiles para disolver los obstáculos en las tuberías.

También puede usarse para blanquear los dientes (con uso moderado), exfoliar la piel y controlar olores corporales, por ejemplo, de las axilas.

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