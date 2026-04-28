Si hay dos ingredientes que no pueden faltar en cada hogar esos son el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio, pues son de los productos básicos que sirven para múltiples cosas.El vinagre blanco es un compuesto que tiene la capacidad de eliminar microbios, desinfectar superficies y eliminar malos olores, lo que lo hace un producto esencial en los hogares. Es una solución ácida conformada por ácido acético y agua, y lo mejor de todo es que es biodegradable, por lo que no daña el medio ambienta a comparación de los detergentes y limpiadores tradicionales.Por otro lado, el bicarbonato de sodio es un compuesto alcalino que también es utilizado como un limpiador neutralizador, es decir, ayuda a equilibrar los niveles de pH y lo convierte en una gran alternativa para limpiar y absorber malos olores de las superficies.una vez que se combinan ambos ingredientes, sucede una reacción química espumosa que suelta dióxido de carbono, potenciando las propiedades limpiadoras y facilitando tareas como quitar manchas, limpiar grasa, por ejemplo, de la estufa, y desinfectar superficies de cualquier tipo.Además, esta es una gran alternativa para cuidar el bolsillo, al tiempo que se obtiene el mismo efecto que con limpiadores convencionales, convirtiéndola en una opción práctica y sostenible.Estos son sus principales usos:También puede usarse para blanquear los dientes (con uso moderado), exfoliar la piel y controlar olores corporales, por ejemplo, de las axilas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL