Top 10 de razas de perros que no dan alergia: tu compañero ideal sin estornudos

Amar a los perros y ser alérgico puede parecer una combinación imposible, pero no lo es del todo. Aunque no existe un perro completamente libre de alérgenos, sí hay razas que generan menos molestias y permiten convivir con ellas sin que los estornudos, la congestión o incluso problemas respiratorios arruinen la experiencia.Las reacciones alérgicas suelen ser provocadas por proteínas presentes en la saliva, la piel o la caspa de los perros, no tanto por el pelo en sí. Sin embargo, algunas razas sueltan menos pelaje y producen menor cantidad de estos agentes, lo que reduce significativamente los síntomas. A estos se les conoce como perros “hipoalergénicos”, aunque el término no es absoluto.Aquí tienes un top 10 de razas que, en la práctica, resultan mucho más amigables para personas alérgicas:Además de este listado, existen otras razas que rara vez provocan reacciones, como el labradoodle, el crestado chino, el schnauzer gigante, el galgo afgano, el terrier kerry azul, el perro sin pelo, el airedale terrier y algunos tipos de galgos.Así que, si eres alérgico no tienes que renunciar a tener un perro, pero sí elegir con cuidado. La clave está en optar por razas que produzcan menos caspa y pérdida de pelo, y complementar con una buena higiene tanto del animal como del entorno. EE