La acumulación de humedad en las viviendas representa un desafío estructural que, de no atenderse, deriva en la proliferación de moho (hongos microscópicos que liberan esporas al aire).Según la Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos, el exceso de humedad en interiores es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de asma y reacciones alérgicas. Ante este escenario, la integración de especies vegetales específicas surge como una solución natural.De acuerdo con estudios de la NASA (National Aeronautics and Space Administration) sobre el aire limpio, ciertas plantas poseen la capacidad técnica de absorber el vapor de agua a través de sus hojas y estomas, funcionando como deshumidificadores biológicos que purifican el entorno.La eficacia de estas plantas radica en su capacidad para captar el agua del ambiente para sus propios procesos metabólicos. La Royal Horticultural Society (RHS) del Reino Unido, establece que la transpiración de las plantas puede ayudar a equilibrar el microclima de una habitación, siempre que se seleccionen las variedades adecuadas para cada espacio.Al reducir la saturación de agua en el aire, se eliminan las condiciones ideales para que el moho colonice paredes y techos, protegiendo así la salud de la familia y la integridad del inmueble.Para lograr un impacto real en la reducción de humedad, es necesario elegir plantas con alta eficiencia transpirativa. De acuerdo con especialistas de Casa Planta, el uso de estas especies debe seguir un orden lógico para maximizar sus beneficios. A continuación, se detallan los pasos y variedades recomendadas para combatir el problema:Es importante identificar las zonas críticas ubicando los puntos con menor ventilación o mayor condensación (como baños o cocinas). Finalmente, se recomienda realizar un mantenimiento preventivo cada cierto tiempo, limpiando las hojas con un paño húmedo para asegurar que las estomas no se obstruyan y puedan seguir "respirando" el exceso de agua.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL