Los relatos sobre Jesús de Nazaret han sido transmitidos durante siglos a través de los evangelios, donde se narran diversos hechos considerados milagrosos. Más allá de su significado religioso, algunos de estos acontecimientos continúan generando preguntas, interpretaciones y debates hasta la actualidad.

A continuación, se presentan cinco de los milagros más conocidos que, para muchos, siguen siendo un enigma.

Caminar sobre el agua

CANVA

Uno de los episodios más impactantes es cuando Jesús camina sobre el mar ante sus discípulos. Este relato describe cómo desafía las leyes físicas al desplazarse sobre la superficie del agua.

Aunque para la fe representa una manifestación de poder divino, desde otras perspectivas se han propuesto explicaciones naturales o simbólicas, sin llegar a un consenso claro.

La multiplicación de los panes y los peces

En este pasaje, Jesús alimenta a una multitud con una cantidad limitada de alimentos: cinco panes y dos peces. El hecho de que estos recursos hayan alcanzado para miles de personas sigue siendo uno de los relatos más debatidos.

El relato cuenta que miles de personas estaban escuchándolo durante horas en un lugar apartado. Al no haber alimentos suficientes, solo había unos pocos panes y peces. Entonces, Jesús los bendijo y se repartieron entre todos… alcanzando para todos e incluso sobrando.

Algunos lo interpretan como un milagro literal, mientras que otros sugieren que pudo tratarse de un acto que motivó a compartir entre los presentes.

CANVA

La curación de ciegos

Los evangelios relatan varios casos en los que Jesús devuelve la vista a personas ciegas. Estas sanaciones, consideradas extraordinarias, han sido vistas como actos de fe, pero también han despertado interrogantes desde el punto de vista médico.

En los evangelios se narran varios casos donde Jesús devuelve la vista a personas ciegas. Uno de los más conocidos es el de Bartimeo, un hombre que recupera la vista tras pedir ayuda con fe. En otros relatos, el proceso incluye gestos como tocar los ojos o incluso usar barro.

Hasta hoy, no existe una explicación científica que confirme cómo pudieron ocurrir estos hechos tal como se describen.

La resurrección de Lázaro

Uno de los milagros más sorprendentes es la resurrección de Lázaro, quien, según el relato, llevaba varios días muerto antes de volver a la vida. Según el Evangelio de Juan, Lázaro vivía en Betania, un pueblo cercano a Jerusalén, junto a sus hermanas Marta y María. Era considerado amigo cercano de Jesús. En el relato, Lázaro enfermó y murió, permaneciendo varios días en el sepulcro antes de que Jesús llegara.

Este episodio ha sido interpretado como una señal de poder sobre la muerte, aunque también ha dado lugar a teorías que intentan explicar el suceso desde otras perspectivas.

CANVA

Convertir el agua en vino

Durante una boda, Jesús transforma agua en vino, en lo que se considera su primer milagro público. Este hecho ha sido analizado tanto desde el simbolismo religioso como desde posibles explicaciones prácticas, aunque ninguna ha sido comprobada.

Estos relatos forman parte esencial de la tradición cristiana y han sido interpretados de distintas maneras a lo largo del tiempo. Para millones de personas, representan manifestaciones de lo divino; para otros, son historias con significados simbólicos o culturales.

Lo cierto es que, incluso hoy, estos episodios continúan despertando curiosidad y reflexión, manteniéndose como parte de los grandes misterios que rodean la figura de Jesús de Nazaret.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

