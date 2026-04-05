La Hipertensión arterial es una de las enfermedades crónicas más comunes en el mundo y, al mismo tiempo, una de las más peligrosas por su carácter silencioso. En muchos casos no presenta síntomas evidentes, lo que provoca que miles de personas vivan con presión alta sin saberlo, mientras su cuerpo sufre daños progresivos.

Este padecimiento ocurre cuando la fuerza con la que la sangre circula por las arterias se mantiene elevada de forma constante. Con el tiempo, esta presión excesiva deteriora los vasos sanguíneos y afecta órganos vitales, aumentando el riesgo de complicaciones graves.

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Corazón

Uno de los principales órganos afectados es el corazón. La hipertensión obliga a este órgano a trabajar más de lo normal para bombear la sangre, lo que puede provocar:

Engrosamiento del músculo cardíaco

Insuficiencia cardíaca

Mayor riesgo de infarto

Con el paso del tiempo, el esfuerzo constante debilita su funcionamiento y compromete la salud cardiovascular.

Cerebro

El cerebro también se ve seriamente afectado. La presión elevada puede dañar los vasos sanguíneos cerebrales, aumentando la probabilidad de sufrir un derrame o accidente cerebrovascular.

Además, la hipertensión prolongada puede afectar la memoria y las funciones cognitivas, favoreciendo el deterioro mental en etapas avanzadas.

Riñones

Los riñones, encargados de filtrar desechos de la sangre, dependen de una red de vasos sanguíneos muy delicada. La hipertensión puede dañarlos progresivamente, provocando:

Disminución en su capacidad de filtración

Retención de líquidos

Desarrollo de insuficiencia renal

En casos severos, esto puede requerir tratamientos como diálisis.

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Ojos

La presión arterial alta también puede afectar la salud visual. El daño en los vasos sanguíneos de la retina puede derivar en una condición conocida como Retinopatía hipertensiva.

Esta situación puede provocar visión borrosa, dificultades para enfocar e incluso pérdida de la vista si no se detecta a tiempo.

Prevención y cuidado

Mantener la presión arterial en niveles adecuados es clave para evitar complicaciones. Algunas medidas básicas incluyen:

Reducir el consumo de sal

Mantener una alimentación equilibrada

Realizar actividad física regularmente

Evitar el tabaquismo y el exceso de alcohol

Controlar el estrés

La hipertensión arterial puede afectar múltiples órganos sin dar señales claras, pero detectarla a tiempo hace una gran diferencia. Con un diagnóstico oportuno y hábitos saludables, es posible prevenir daños mayores y mantener una buena calidad de vida.

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