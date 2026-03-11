Herpes zóster: ¿Qué es y quiénes son más vulnerables a esta enfermedad?

En el marco de la Semana de Acción contra el herpes zóster, un estudio de la farmacéutica GSK revela que más del 78 % de las personas de 50 a 70 años se preocupan por el impacto que esta enfermedad podría tener en su vida diaria y el 72 % teme que pueda derivar en hospitalizaciones prolongadas.

La importancia de la concientización del herpes zóster

Aun con esa inquietud, el 54% de los adultos mayores encuestados indicó que todavía no ha iniciado una plática informada sobre el tema con un profesional de la salud. Estos hallazgos refuerzan la importancia de incluir el herpes zóster, también conocido como culebrilla, en conversaciones de prevención y seguimiento médico en adultos de 50 años o más.

La encuesta global, realizada a más de 6 mil adultos de 50 a 70 años en 10 países, exploró el nivel de conocimiento y las experiencias relacionadas con el herpes zóster entre personas que viven con enfermedades crónicas que requieren control médico, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar herpes zóster y de presentar complicaciones.

"Entre tantos temas de salud que se revisan en consulta, el herpes zóster suele pasar a segundo plano, incluso con especialistas que atienden a personas de 50 años o más. Por eso, la Federación Internacional sobre el Envejecimiento se suma a la Semana de Acción contra el herpes zóster para impulsar una mayor concientización y animar a quienes tienen mayor riesgo a sentirse en confianza de hablar con un profesional de la salud a tiempo", señaló la doctora Gloria Huerta, gerente médico Sr. de Vacunas en GSK México.

Los datos de la encuesta subrayan la importancia de informar sobre cómo este padecimiento puede afectar a los adultos de 50 años o más que viven con enfermedades crónicas. Entre quienes lo han padecido, 42% reporta dolor intenso que impactó en su vida diaria, y un tercio afirma que la enfermedad les impidió trabajar o llevar a cabo otras actividades.

¿Qué es el herpes zóster?

El herpes zóster es un sarpullido que aparece en forma de pequeñas ampollas en la piel, causado por la reactivación del virus de la varicela-zóster.

A nivel global, el herpes zóster puede afectar hasta a 1 de cada 3 adultos a lo largo de su vida, y el riesgo de presentarlo —y de que se manifieste con mayor severidad— puede aumentar en personas que viven con comorbilidades como diabetes, hipertensión, asma o EPOC, así como en aquellas con un sistema inmune debilitado por enfermedades como el VIH o el cáncer, lo que aumenta su vulnerabilidad.

Enfermedades que pueden favorecer la reactivación del herpes zóster

Sin embargo, a pesar del alto nivel de preocupación por complicaciones severas del herpes zóster entre los encuestados, persisten dudas sobre cómo una menor respuesta inmunitaria y ciertas enfermedades crónicas pueden favorecer su reactivación.

Una de cada cuatro personas (25%) considera que su diagnóstico no afecta sus defensas ni su riesgo, y el 46% desconoce que vivir con una condición de este tipo puede aumentar la probabilidad de desarrollar herpes zóster y presentar cuadros más graves.

"Vivir con una condición de salud exige atención constante; con la edad, el sistema inmune se vuelve más vulnerable y otros diagnósticos como la enfermedad renal, EPOC, asma o enfermedades cardiacas lo hacen más sensible, aumentando el riesgo de desarrollar herpes zóster. Entender estos factores de riesgo es clave para incluir este padecimiento en las conversaciones sobre envejecimiento saludable", finalizó la doctora Huerta.

Los resultados de la encuesta evidencian que aún existe una brecha en el conocimiento sobre el impacto de vivir con una condición crónica. Fortalecer la orientación y la conversación médica es clave para que el herpes zóster no se convierta en parte de la historia de vida de quienes viven con estos padecimientos.

