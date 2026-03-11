El daño mental del alcohol que cambia tu personalidad

Es por todos sabido que el consumo de alcohol afecta la salud, pero ¿Cómo exactamente? Las repercusiones son varias, desde físicas y hasta psicológicas. Este es un recuento:

La médica Laura Fuentes Picazo advirtió que ingerir bebidas embriagantes puede ocasionar cambios en la personalidad por afectación al proceso de pensamiento o juicio .

La especialista conminó por ello a la población a evitar el consumo excesivo de alcohol, ante la proximidad de las vacaciones de Semana Santa y el próximo “puente” de marzo.

"Por el alcohol, el individuo percibe situaciones fuera de la realidad, que le provocan agresión física o verbal ", dijo, tras apuntar que también ocasiona trastornos motores que pueden desencadenar temblores, ansiedad y depresión .

Las repercusiones de ingerir alcohol

Recomendó tener cuidado con la depresión, porque las personas depresivas que consumen alcohol pueden llegar hasta el suicidio.

Los efectos del alcohol son retardados, pues "aparentemente la persona se siente bien cuando consume alcohol, cree que actúa, habla de manera coherente y normal, cuando en realidad se comporta agresiva o melancólica", señaló.

El alcoholismo es una de las causas más frecuentes de fallecimiento en relación con los accidentes automovilísticos. Esto es así porque hay pérdida de la condición muscular, alucinaciones, inhibe las funciones cerebrales.

Los consumidores de alcohol eventualmente pueden presentar una hepatitis alcohólica, que se puede complicar en una cirrosis hepática .

En casos extremos, la ingesta de alcohol puede provocar una intoxicación alcohólica , que regularmente requiere de hospitalización para que se le pueda controlar, y que, de no atenderse a tiempo, puede ocasionar la muerte.

Sugerencia a la hora de tomar alcohol

Fuentes Picazo indicó que si va a tomar bebidas alcohólicas, lo recomendable es ingerir no más de 30 mililitros cada dos horas .

Por otra parte, mencionó que durante las vacaciones, el consumo desmedido de alimentos ricos en grasa puede ocasionar aumento hasta de cinco kilogramos de peso.

Las grasas son parte de una dieta normal y balanceada, pero en exceso pueden provocar diferentes tipos de padecimientos, como por ejemplo la pancreatitis, enfermedad grave que pone en riesgo la vida de un paciente.

El consumo excesivo de grasas también puede condicionar trastornos metabólicos, como la obesidad y el sobrepeso; estos, a su vez, pueden condicionar problemas como la resistencia a la insulina o diabetes mellitus, padecimientos que también ponen en peligro la vida a mediano o largo plazo.

Fuentes Picazo refirió que hay que tener prudencia en el consumo de alimentos ricos en grasa, ya que el incremento de peso corporal puede desencadenar padecimientos cardiovasculares, principalmente hipertensión arterial, infartos agudos al miocardio y problemas de embolias cerebrales.

Con información de NTX

