Encontrar una fragancia que combine elegancia, excelente fijación y un precio accesible parece una misión imposible en el mercado actual, pero la marca Fraiche tiene la solución perfecta para ti.

Si te preguntas qué perfume usar para destacar, quién tiene las mejores opciones, cuándo es el momento ideal para lucirlas o dónde conseguirlas, la respuesta definitiva está en sus múltiples sucursales ubicadas en Guadalajara y en todo el territorio nacional.

Estas alternativas económicas están profundamente inspiradas en exclusivas casas de lujo y te garantizan oler como una verdadera persona de clase alta sin comprometer tus finanzas . ¿Cómo lo logran exactamente? Gracias a sus concentraciones de alta calidad y esencias importadas que aseguran una estela de más de 10 horas continuas, convirtiéndolas en tus aliadas ideales… ¡entérate!

¿Qué perfumes de Fraiche tienen larga duración y un aroma sofisticado?

Base Rosana: El encanto nocturno inspirado en la elegancia de Elizabeth Arden

Para aquellas mujeres que buscan proyectar un aura de sofisticación absoluta y madurez, la Base Rosana de Fraiche (01/00750B) se presenta como la elección infalible. Esta verdadera joya olfativa está magistralmente inspirada en el icónico y atemporal Red Door de la casa Elizabeth Arden, una obra maestra de la perfumería creada originalmente en 1989 por el mundialmente reconocido perfumista Carlos Benaïm.

Por tan sólo $251.53 pesos en su presentación de 60 mililitros con concentración elixir , obtienes un perfume floral sumamente rico que abre con notas vibrantes y dulces de ciruela, durazno, anís y azahares. Es la fragancia definitiva para mujeres de entre 35 y 60 años que desean proyectar poder, seguridad y elegancia en eventos sociales nocturnos, dejando una huella imborrable a su paso sin tener que gastar los más de 700 pesos que cuesta la versión original en tiendas departamentales.

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Mlac Touch P: Frescura, vitalidad y lujo al inconfundible estilo Lacoste

Si tu estilo personal es mucho más dinámico, juvenil, pero igualmente refinado, el dupe Mlac Touch P (01/00735A) te enamorará perdidamente desde la primera aplicación en tu piel. Inspirado en el famoso y aclamado Touch of Pink de la marca Lacoste , formulado originalmente en 2004 por la experta nariz Domitille Michalon, este perfume captura a la perfección la esencia de la alegría con un toque innegable de clase alta.

Su aroma vibrante es absolutamente perfecto para las salidas de fin de semana con amigas, ya sea que disfrutes de un brunch al aire libre o una intensa tarde de compras, brindándote una sensación de frescura prolongada que no pasa desapercibida. La estela magnética de esta fragancia te acompañará fielmente durante todo el día, demostrando con creces que el lujo, la vitalidad y el buen gusto pueden ir de la mano a un precio sumamente amigable para tu bolsillo.

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El secreto árabe: Inspiración en Lattafa Perfumes para brillar con exclusividad

Finalmente, la arrolladora tendencia del lujo oriental llega a tus manos con el Dupe 01/03397A, una exquisita y opulenta creación inspirada en el codiciado Haya de la prestigiosa casa Lattafa Perfumes, lanzado recientemente en 2022.

Este aroma te envolverá en un misterio cautivador y dulce, ideal para quienes desean destacar en cualquier multitud con una fragancia exótica que grita exclusividad y alto poder adquisitivo.

¿Cómo aplicarte perfume como toda una experta?

Para maximizar la duración de estas tres joyas perfumadas y asegurar tus 10 horas intactas de estela, aplica estos tips rápidos de experto:

Hidrata tu piel a profundidad: Aplica una crema corporal sin aroma justo antes del perfume; la piel bien humectada retiene mucho mejor las moléculas olfativas.

Aplica una crema corporal sin aroma justo antes del perfume; la piel bien humectada retiene mucho mejor las moléculas olfativas. Aprovecha los puntos de pulso: Rocía estratégicamente en las muñecas, detrás de las orejas, en la nuca y en la parte interna de los codos, donde el calor corporal activa el aroma.

Rocía estratégicamente en las muñecas, detrás de las orejas, en la nuca y en la parte interna de los codos, donde el calor corporal activa el aroma. Nunca frotes las muñecas: Al aplicar la fragancia, deja que el líquido se seque por sí solo para no romper sus delicadas notas de salida.

Al aplicar la fragancia, deja que el líquido se seque por sí solo para no romper sus delicadas notas de salida. Guarda bien tu frasco: Mantenlo siempre lejos de la luz solar directa y de los cambios bruscos de temperatura para conservar su potencia intacta por meses.

JM