Flores amarillas del 21 de marzo: ¿cuál es el origen de la tradición en México?

Cada 21 de marzo, regalar flores amarillas se ha convertido en una práctica cada vez más popular en México. Aunque muchos la asocian con el inicio de la primavera, lo cierto es que esta tradición tiene un origen más reciente y está fuertemente influenciada por la cultura pop.

El 21 de marzo marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte, una estación vinculada con el renacimiento, la alegría y los nuevos comienzos. En este contexto, las flores amarillas simbolizan felicidad, energía positiva y esperanza, por lo que regalarlas en esta fecha resulta coherente con el significado de la temporada.

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En México, esta fecha también coincide con celebraciones culturales en sitios como Chichén Itzá, donde miles de personas acuden a recibir la primavera.

El verdadero origen: una telenovela juvenil

A pesar de la conexión con la primavera, el auge de regalar flores amarillas está relacionado con la telenovela argentina Floricienta, emitida a mediados de los años 2000.

En la historia, el personaje principal soñaba con recibir flores amarillas como símbolo de amor verdadero. Una de las canciones más populares de la serie, “Flores Amarillas”, reforzó esta idea romántica, generando un fuerte impacto entre el público juvenil.

De la televisión a las redes sociales

Con el paso del tiempo, esta referencia cultural fue retomada por nuevas generaciones a través de plataformas como TikTok y otras redes sociales, donde usuarios comenzaron a compartir videos regalando flores amarillas a sus parejas, amigos o familiares.

Este fenómeno digital ayudó a consolidar la práctica, especialmente entre jóvenes, quienes adoptaron el gesto como una forma simbólica de expresar cariño o afecto.

¿Qué significan las flores amarillas?

Más allá de su origen, las flores amarillas suelen asociarse con:

Alegría y optimismo

Amistad

Amor sincero

Nuevos comienzos

Por ello, no es necesario tener una pareja para participar en esta tradición; muchas personas las regalan también a amigos o seres queridos.

Aunque no se trata de una costumbre ancestral mexicana, el acto de regalar flores amarillas el 21 de marzo ha logrado posicionarse como una tendencia cultural contemporánea. Su mezcla de simbolismo primaveral, influencia televisiva y viralidad en redes sociales ha permitido que gane cada vez más relevancia en el país.

Con información de SUN

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