Este fin de semana es el esperado Gran Premio de la Ciudad de México 2025, una carrera clave para el calendario de la Fórmula 1 y donde se espera una derrama económica de más de 20 mil millones de pesos mexicanos. Una marca clave para este deporte, pero también en la industria automotriz en nuestra región es Honda, que, durante un evento previo al Gran Premio, celebró los 60 años de la primera victoria de la compañía japonesa en la Fórmula 1, victoria que se hizo en el Gran Premio de México de 1965, con el piloto Richie Ginther tras el volante del mítico RA272.

En el evento estuvo presente este monoplaza icónico, que también cuenta con el logro de ser el primer automóvil japonés en ganar una carrera de Fórmula 1, marcando así un antes y después para Japón dentro del deporte del automovilismo. Durante esa carrera, Richie Ginther logró ser líder de las 65 vueltas en el Circuito de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, igualmente, marcando así la primera y única victoria de este piloto.

Este monoplaza que cuenta con decoración en color blanco y rojo como la bandera de Japón y con el número 11, rodará durante una exhibición especial el 26 de octubre de 2025, dentro de las actividades del fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México 2025. El piloto tras el volante durante la exhibición será Yuki Tsunoda, que actualmente es compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull.

El Honda RA272 marcó una época para la marca japonesa, porque fue su segundo monoplaza en la máxima categoría del automovilismo, pues iniciaron operaciones en la temporada de 1964 y a dos años de ser una marca productora de autos para calle, tal y como la conocemos. Este vehículo es la evolución de lo que fue el RA271 de 1964 y selló la primera de las 89 victorias de los monoplazas con el desarrollo de Honda.

Entre sus prestaciones, se cuenta con un motor V12 de 1.5 litros que es capaz de lograr 230 caballos de fuerza a 12 mil revoluciones por minuto. Su transmisión es manual de 6 velocidades y el chasis está hecho en un monocasco de aluminio, su peso es de apenas 498 kilogramos.

También estuvo presente Yuichi Murata, presidente de Honda de México, destacando la importancia de nuestra región y diferentes vehículos de la gama actual de la marca, híbridos como CR-V, Accord y Civic, al igual que autos deportivos que han marcado época como el Civic SiR de 2000 y el NSX de segunda generación.

