Hay varios tipos de autos con algún tipo de electrificación: desde los que solo usan motores eléctricos hasta los que tienen una batería y un pequeño generador auxiliar, los Mild Hybrid. Entre ellos están los Plug-In Hybrid, que, para algunos, pueden ser lo ideal. Entre ellos, el mejor valor por tu dinero es esta Geely EX5 EMi.

Con 4.75 metros de largo total, un motor de gasolina de 1.5 litros y una potencia que, sumada al motor eléctrico, llega a 259 HP, esta Geely está en la parte alta del segmento C de las SUV, tanto en dimensiones y espacio como en equipo, seguridad, tecnología y manejo. Por fuera, se parece mucho a la versión eléctrica, llamada simplemente EX5, pero la diferencia de tecnología la hace dejar de ser un vehículo urbano, permitiendo los viajes más largos con una autonomía que rebasa los 1,000 kilómetros, según el fabricante. Para usarse solo en modo eléctrico en ciudad, se alcanzan 105 kilómetros de autonomía. Para la gran mayoría, que solo va y vuelve al trabajo de manera cotidiana, será más que suficiente, y es posible incluso que no sea necesario cargarse todos los días. Aun así, solo recomendamos vehículos que necesitan enchufarse si se puede tener un cargador en casa, dada la escasez de los cargadores públicos. En carretera, si llegara a acabarse la batería, la EMi seguiría rodando, aunque con una pérdida importante de potencia. Vale la pena recordar que cuenta con llanta de refacción, algo más que útil en nuestros caminos.

Por dentro, los acabados son muy buenos: materiales suaves, dos pantallas configurables (la principal de 12.3 pulgadas), un buen sistema de sonido, techo panorámico, cargador inalámbrico y conectividad CarPlay inalámbrica, aunque no Android Auto.

El manejo está más orientado a la comodidad que a la deportividad. Esto la hace muy agradable, incluso en calles en mal estado. Equilibrada, la EMi se mantiene estable en las curvas, en parte gracias al peso de la batería en el suelo, que baja su centro de gravedad.

Diseñada para transportar a cinco pasajeros, la Geely EX5 EMi hará que todos viajen cómodos y seguros. Claro, cuatro personas irán aún más cómodas.

Así que, si eres de los que pueden tener un cargador en casa y sales de manera muy eventual a carretera, manejando de una manera tranquila, esta será la opción que te dará más valor por tu dinero en México. Y esto no es decir poco.

