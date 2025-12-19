Evita incendios esta Navidad con estas recomendaciones

La temporada navideña trae consigo muchas celebraciones llevando a cabo fiestas, posadas y otros entretenimientos más, y por supuesto uno de los aspectos principales de las fiestas decembrinas son las decoraciones de luces navideñas, que adornan hermosamente casas, calles y más.

Sin embargo, la alegría de las fiestas también conllevan riesgos y accidentes que son muy propensos a ocurrir en las celebraciones, debido al uso excesivo de electricidad por las luces, que pueden provocar incendios. Es por esto que el Gobierno de la Ciudad de México ha lanzado algunas recomendaciones que tienen como objetivo prevenir y evitar incidentes con fuego.

¿Cómo prevenir y evitar incendios durante la época de fiestas decembrinas?

Para evitar accidentes que pueden terminar en consecuencias fatales, el Gobierno de la CDMX recomienda poner atención y especial cuidado en las siguientes cosas:

Utilizar multicontactos que disminuyen la sobrecarga eléctrica.

Mantener el árbol de Navidad lejos de cortinas, chimeneas, velas o calentadores.

Colocar velas sobre contenedores de agua y apagarlas antes de ir a dormir o salir de casa.

Utilizar materiales no inflamables para decorar tu nacimiento.

No dejar cables en el piso con los que alguien en el hogar podría tropezarse.

Únicamente hacer uso de luces navideñas que cuenten con estándares de calidad y seguridad.

Desconectar las luces del árbol y las decorativas antes de salir de casa o ir a dormir, a fin de evitar cortocircuitos.

Evitar el uso de pirotecnia

Las Secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Económico (SEDECO), junto con el gobierno local están implementando el "Operativo Cero Pirotecnia". Este plan tiene como objetivo desincentivar la venta, almacenamiento y mal uso o manejo de artículos explosivos en locales, mercados y tianguis de la capital, previniendo accidentes de esta índole durante las celebraciones decembrinas.

Asimismo, también se hace un llamado a evitar el uso de pirotecnia entre la sociedad civil, que en muchas familias sigue siendo una costumbre y forma de entretenimiento durante la Navidad o Año Nuevo, pues además de provocar contaminación ambiental, daño auditivo, y temor en mascotas o animales en general, siempre es un peligro en los hogares.

KR