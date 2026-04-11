¿Qué tan saludable es comer carne asada?

La carne asada es uno de los alimentos preferidos por muchas personas debido a su sabor y a los beneficios nutricionales que aporta, lo que la convierte en una opción atractiva dentro de una dieta equilibrada, aunque también controvertida.

¿Es saludable comer carne?

En el artículo de 2024"Los expertos resuelven si comer carne todos los días es saludable o no" de la revista Men's Health, Rosemary Trout, directora del programa de artes culinarias y ciencias de la alimentación de la Universidad de Drexel, explicó que "las proteínas de la carne animal se absorben y asimilan mejor que las de otras fuentes, como las proteínas vegetales" , por lo que, aunque se puede seguir obteniendo todos tus aminoácidos a través de alimentos que no son la carne, se tendrán que comer proteínas complementarias.

Sobre el término "saludable", la experta señaló que se trata de algo matizado y con significados diferentes según a quién se le pregunte. Afirmó que la carne es una gran fuente de proteínas que contiene todos los aminoácidos esenciales, además de nutrientes como la vitamina B12, el hierro y el zinc.

¿Y cuáles son los beneficios de comer carne?

Además de ser deliciosa, la carne destaca por su valor nutricional. Cualquiera que sea su preparación, es una excelente fuente de proteína, importante para el desarrollo y mantenimiento de los músculos. También aporta vitaminas y otros nutrientes esenciales para el funcionamiento del organismo, explicó Trout. Gracias a su alto contenido de proteínas y nutrientes, su consumo puede contribuir a mejorar el rendimiento físico.

Sin embargo, todos los expertos, y la publicación de Men's Health coinciden en que es importante considerar que la carne debe consumirse con moderación. Por ello, se recomienda incluirla dentro de una dieta balanceada y acompañarla con otros alimentos que aporten equilibrio nutricional, ya sean ensaladas u otros.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de México, las carnes rojas son una fuente importante de nutrientes cuando se consumen de manera adecuada. Entre sus beneficios destaca el contenido de vitamina B12, la cual contribuye al metabolismo de proteínas, la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso central.

Asimismo, menciona que las carnes rojas, es decir, aquellas que provienen de ovinos, bovinos y porcinos, son ricas en zinc, un mineral que ayuda a proteger contra el daño oxidativo, favorece la cicatrización de la piel y contribuye a la producción de hemoglobina. También aportan hierro, un elemento esencial para el adecuado transporte de oxígeno en la sangre.

Men's Health indica algo que no se debe dejar pasar: que hay variantes de la carne que tienen ingredientes añadidos como sal, azúcar, nitratos o grasa añadida porque forman parte de una comida curada, preenvasada o congelada. Resalta que, si bien estas siguen aportando proteínas, sus otros ingredientes pueden no ser buenos en el día a día, por lo que se recomienda vigilar su consumo.

La carne, un alimento versátil

Otro de sus beneficios es su practicidad.

La carne puede prepararse de diversas formas, entre estas, su variante asada. Esta versión es una alternativa práctica para una comida rápida y nutritiva, o bien, como parte de una reunión con la familia o amigos, siempre que se consuma con moderación. De acuerdo con Men's Health, este alimento también contiene grasa y colesterol, por lo que se recomienda equilibrar su ingesta. En estos casos, lo ideal es acompañarla con alimentos no procesados, bajos en sal y ricos en fibra. Asimismo, es aconsejable consultar a un médico para recibir orientación personalizada según cada caso.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF