Este es el truco casero más efectivo para eliminar el moho del lavadero

La temporada de lluvias se instaló oficialmente en México y la humedad constante genera ciertas problemáticas en los hogares, como la acumulación de moho en lavaderos. Además del daño que puede provocar en la ropa, esta situación puede representar un peligro para la salud por la inhalación de esporas.

Este hongo puede deteriorar superficies y afectar la calidad del aire dentro de la casa; por ello, aquí te decimos una alternativa para terminar con él.

¿Cómo eliminar el moho del lavadero?

Si te preguntas cómo eliminar el moho del lavadero, la reconocida cocinera y creadora de contenido Maestra Jacobina compartió un sencillo truco casero que puede ayudarte a combatirlo de manera efectiva.

El moho por humedad tiende a desarrollarse en lugares donde existe acumulación constante de agua, provocando malos olores; por esta razón, es recomendable actuar tan pronto como aparezcan las primeras manchas oscuras y mantener una rutina constante de limpieza.

Este truco casero para eliminar el moho ayuda a reducir la humedad que favorece la proliferación de hongos y consiste en preparar una mezcla sencilla con ingredientes que probablemente ya tienes en casa.

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Ingredientes:

1 taza de agua oxigenada.

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 taza de agua tibia.

Cepillo de cerdas suaves.

Procedimiento:

Mezcla el agua oxigenada, el bicarbonato y el agua tibia en un recipiente. Aplica la solución sobre las zonas afectadas por el moho. Deja actuar de 30 a 60 minutos. Frota suavemente con el cepillo para desprender las manchas. Enjuaga con agua limpia y seca completamente la superficie.

Recuerda que la combinación de una limpieza adecuada y medidas para controlar la humedad será clave para evitar que el problema regrese.

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MB