Estas son las mejores frases para felicitar a los doctores el Día del Médico 2025

Cada 23 de octubre se celebra el Día del Médico en México, conmemorando la gran labor de los profesionales de la salud. A pesar de que alrededor del mundo, el Día del Médico se festeja en fechas diferentes, en nuestro país se estableció este día en homenaje al doctor Valentín Gómez Farías, quien inauguró el Establecimiento de Ciencias Médicas en la Ciudad de México, la actual Facultad de Medicina de la UNAM, un 23 de octubre de 1833.Por ello, desde 1937 se conmemora en esta fecha la importante labor de los médicos, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de lo ciudadanos mexicanos.Seguramente conoces a más de un médico, ya sea familiar, amistad, o los mismos especialistas que te atienden. En ese caso, a continuación te dejamos algunas ideas para felicitar a aquellos conocidos que se desempeñan como profesionales de la salud.Aquí te traemos varias opciones de frases emotivas para felicitar a tu médico de confianza, o a tus conocidos que son doctores, en el Día del Médico 2025:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL