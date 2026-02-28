ESTA es la mejor vitamina para dormir

A veces, los problemas para dormir están relacionados con la pérdida de vitaminas en el cuerpo , o bien, problemas para que este las sintetice directamente de los alimentos, por lo que para contrarrestarlo es indispensable consumirlas en ocasiones por medio de suplementos alimenticios o multivitamínicos en cápsulas o gomitas.

Dormir es indispensable para el ser humano, ya que el descanso ayuda a mantener buena salud. Sin embargo, debes saber que ante la falta de estas 3 vitaminas pueden presentarse trastornos que no nos dejan descansar adecuadamente.

La Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos informa del importante papel que juegan las vitaminas en una buena salud del sueño, pese a que una cantidad considerable de personas no consume las suficientes vitaminas que necesitan. Los científicos han elaborado una lista de las tres vitaminas fundamentales para conciliar el sueño y descansar.

Según la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos, las vitaminas B, la vitamina C, y la vitamina D, son las mejores para dormir, destacando entre estas las del primer grupo.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina a través del portal MedlinePlus, las vitaminas B (B1 o tiamina, B2 o riboflavina, B3 o niacina, B5 o ácido pantoténico, B6, B7 o biotina, B12 y el ácido fólico) son sustancias que el cuerpo necesita para crecer y desarrollarse normalmente, pues ayudan al proceso para obtener energía de la comida que consumimos. Especialmente la vitamina B12 ayuda en la creación de la melatonina, la hormona que regula el control del sueño.

La vitamina C es un antioxidante muy importante para la piel, los huesos y el tejido conectivo, además de que promueve la curación y ayuda al cuerpo a absorber el hierro, sobre todo a la hora de dormir.

Y la vitamina D, que juega un papel fundamental en los sistemas nervioso, muscular e inmunitario.

No olvides consultar a un médico en caso de que presentes problemas para dormir, y que sea él quien te indique cuál es la vitamina ideal para tu caso.

