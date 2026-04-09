¿El vestido es azul o blanco? El dilema visual que vuelve a ser tendencia

El famoso debate que se volvió viral en 2015 sobre el color de un vestido, y que dividió a millones de personas, sigue siendo tema de conversación 11 años después. Aún hoy, muchos no logran explicarse por qué algunas personas lo percibían en colores completamente distintos.

La historia de ese polémico vestido es la siguiente; en ese año una mujer escocesa asistió a una boda, después compartió una foto de dicha prenda en Tumblr contando que no entendía por qué sus amigos decían que lo veían de una combinación de colores diferente a los que ella veía.

Rápidamente su la publicación llamó la atención de los usuarios, volviéndose viral en todo el mundo y abriéndose una discusión en todas las redes sociales: unos alegando que es blanco con dorado y otros diciendo que es azul con negro.

¿El vestido es azul o blanco?

La realidad es que se comprobó que los colores reales del vestido eran azul con negro. Esto luego de que se revelara que la marca que creó y vende la preda de ropa sólo tenía disponible ese modelo de vestido ajustado con encaje en otros tres colores: rojo, rosa y marfil (cada uno con encaje negro), por lo que una versión en blanco y dorado no existe.

ESPECIAL

¿Por qué algunas personas ven al vestido de otro color?

Muchos han intentado encontrar la razón del por qué hay personas que lo ven blanco con dorado. Los medios de comunicación señalaron que la foto estaba sobreexpuesta y tenía pobre balance de blancos, haciendo que sus colores al ser lavados, dieran lugar a la percepción de algunos de que el vestido es blanco y dorado en lugar de los colores reales.

Mientras que miembros de los campos de la neurociencia y la visión del color proporcionaron comentarios científicos sobre la ilusión óptica. Los neurocientíficos Bevil Conway y Jay Neitz creen que las diferencias en las opiniones son el resultado de cómo el cerebro humano percibe el color, y la adaptación cromática.

La explicación más aceptada es que se debe a una ilusión óptica provocada por cómo el cerebro interpreta la iluminación en la foto. Si el cerebro asume que el vestido está en la sombra, lo percibe blanco con dorado; si asume luz artificial, lo ve azul con negro.

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KR