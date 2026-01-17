El tamal más sabroso del mundo no es de México, según Taste Atlas

De acuerdo con la enciclopedia digital de gastronomía Taste Atlas, el tamal más sabroso del mundo no se encuentra en México.

Según la propia página, el tamal es más antiguo que los países que claman haberlo creado. En tiempos inmemoriales, el tamal ya era un alimento que llenó de energía a los ejércitos mexicas. Esto porque se trata de una comida práctica, portátil, calórica y difícil de destruir.

El secreto del alimento es el proceso de nixtamalización de la masa. Los y las tamaleras baten la masa con cantidades de grasa hasta que logra flotar en el agua que las cose. Si se hunden, el término correcto no ha sido conseguido.

Quizá la diferencia de regiones esté en los ingredientes. Mientras que en México predomina el uso de hojas de maíz, en Centroamérica se prefieren las hojas de plátano. De igual forma, estas barreras permiten que el tamal se cocine sin llenarse de humedad. Además de que, según la hoja utilizada, trasladan un aroma especial al alimento.

Hace unos días, Taste Atlas hizo una pirámide de tamales incluyendo a las principales preparaciones populares en América. Entre los platillos que aparecen en la imagen compartida en redes sociales se encuentran la humita, que puedes encontrar en Perú, Colombia y Chile; el tamal norteño de México; la pamonha brasileña; el tamal colorado de Guatemala; el tamal oaxaqueño de nuestro país; la Hallaca ecuatoriana; el tamal tolimense de Colombia; y el Nacatamal de Nicaragua.

¿Cuál es el mejor tamal del mundo?

El mejor calificado en este listado es el tamal tolimense, una variedad deeste platillo que está hecho de guisantes, zanahorias, pollo, puerco, arroz y distintas especias. En Tolima, Colombia, suele degustarse acompañado una taza caliente de chocolate durante el desayuno. Su calificación es de 4.1 estrellas sobre 5, convirtiéndose en el tamal con la puntuación más alta.

En lo que respecta a los tamales mexicanos, tanto el oaxaqueño como el norteño tienen 3.9 estrellas.

