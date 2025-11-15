¿Qué hábitos deberían evitarse en la cocina?

La cocina es un lugar muy especial del hogar. Al ser el lugar donde se preparan los alimentos, los cuidados que se deben tener ahí son fundamentales para mantener la higiene y, por lo tanto, la salud. Así que es importante evitar algunas prácticas de las que te damos cuenta:Apilar ollas y sartenesEncimar estos utensilios sin orden es inseguro e ineficiente. El principal peligro es el daño al antiadherente (si lo tienen), pues el roce libera sustancias tóxicas y microplásticos a tu comida. Además, el desorden de tapas y utensilios dificulta la limpieza y puede fomentar la humedad.Descongelar a temperatura ambienteDescongelar alimentos a temperatura ambiente, es inseguro. Mientras el centro permanece congelado, la superficie del alimento se calienta, permitiendo que las bacterias, que estaban latentes, se multipliquen rápidamente.Los alimentos nunca deben pasar más de dos horas en esta zona o el riesgo de intoxicación alimentaria se dispara. Si la temperatura supera los 32ºC, el límite se reduce a solo una hora.Por ello, mejor sigue estas recomendaciones al momento de descongelar tus alimentos:Usar sartenes de teflón rayadosUtilizar ollas o sartenes con el revestimiento antiadherente (teflón) cuando la superficie está rayada, desgastada o burbujeada puede liberar pequeñas partículas de este polímero mezclándose con la comida que ingerimos.Para cuidar tus sartenes, sigue estos consejos:Reutilizar el recipiente de cremaLos envases de agua embotellada, yogurt o comida para llevar están diseñados para un solo uso. Con el lavado, el calor o el uso repetido, se degradan, liberando microplásticos o sustancias químicas a los alimentos. Al rayarse fácilmente, patógenos de microorganismos pueden crecer.Claro que esto no significa que no puedas usar plástico, simplemente debes prestar atención a algunas cosas:Usar una misma tabla de picar para varias cosasAl usar una misma tabla para cortar distintos tipos de alimentos, sin lavar ni desinfectar entre usos, aumenta el riesgo de contaminación cruzada, transfiriendo bacterias patógenas de los alimentos crudos a los listos para consumir, causando enfermedades gastrointestinales.Aquí te dejamos algunos tips para usar tablas de picar de la forma correcta:¿Cuál de estos malos hábitos tienes en tu cocina?* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA