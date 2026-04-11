El superalimento con más omega-3 ideal para proteger la salud

El omega-3, compuesto principalmente por ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA), cuenta con propiedades antiinflamatorias y antitrombóticas elementales para mantener la salud cardiovascular y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Este nutriente se encuentra en diversos alimentos, especialmente en semillas y productos de origen animal; sin embargo, el aceite de lino encabeza la lista de los más ricos en omega-3, de acuerdo con la Universidad de Navarra.

El omega-3, fundamental para tener un corazón sano

En su artículo Alimentos ricos en omega-3, la Universidad de Navarra señala que consumir las cantidades recomendadas de este ácido graso contribuye a mantener el corazón sano. Además, estos compuestos ayudan a conservar niveles adecuados de colesterol en la sangre, según respalda la Fundación Española del Corazón (FEC). A sus efectos antiinflamatorios se suma su posible utilidad para reducir la presión arterial, de acuerdo con la Universidad de Navarra.

Los ácidos grasos omega-3 son esenciales para el correcto funcionamiento del organismo, y se encuentran en alimentos como pescados azules, aceites y semillas. Incorporarlos en la comida de todos los días es una manera efectiva de obtenerlo, ya que el cuerpo humano no lo produce por sí mismo.

El poder del aceite de lino para la salud

El omega-3 debe adquirirse mediante la alimentación. Entre las recomendaciones de los expertos, además de incluir pescados, como es conocimiento general, destaca el uso del aceite de lino, un ingrediente que aporta sabor a los platillos y concentra importantes beneficios para la salud.

Un artículo de la universidad indica que el aceite de lino lidera la lista de alimentos ricos en omega-3, con un aporte de 53.3 gramos por cada 100 gramos de producto. Este dato lo coloca como un aliado relevante para el cuidado del sistema cardiovascular.

Integrar este tipo de comidas en la dieta diaria es lo mejor. Opciones como la carne de salmón o algo tan sencillo como agregar a las ensaladas semillas de chía o bien, aplicar aceite de semillas de lino en los platillos, permiten aprovechar sus beneficios. Se sugiere un consumo diario de entre 250 y 500 miligramos, aunque esta cantidad puede variar según las necesidades individuales que se deben preguntar al médico de confianza.

El aceite de lino y otros alimentos ricos en omega-3

Además del aceite de lino, la Universidad de Navarra incluye en su lista otros alimentos con alto contenido de omega-3 que igual se deben consumir:

Aceite de salmón

Aceite de hígado de bacalao

Semillas de chía

Nueces

Salmón

Grasa de vacuno

Aceite de olivo

Hígado de vacuno

Atún

Yema de huevo

Aceite de girasol

Pollo

Pan integral

Leche de cabra

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF