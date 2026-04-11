Los 5 ejercicios recomendados por Harvard para tener mejor salud

El ejercicio tiene un papel importante en el desarrollo de una vida plena y saludable. Más allá de limitarse a ser una rutina física estructurada, el simple hecho de mantenerse en movimiento forma parte del bienestar integral. Especialistas en salud coinciden en que la actividad física constante no solo fortalece el cuerpo, sino que también contribuye a mantener un equilibrio general que impacta directamente en la calidad de vida de las personas.

En este sentido, el ejercicio se entiende como una fuente de beneficios tanto físicos como mentales. Desde la mejora en la condición cardiovascular y la resistencia, hasta efectos positivos en el estado de ánimo y la claridad mental, practicarlo de manera regular se vuelve un elemento clave en la vida cotidiana. Por ello, integrarlo en la rutina diaria no solo debería ser por una recomendación médica, sino como una necesidad básica para buscar el cuidado de la salud a largo plazo.

La Universidad de Harvard recomienda 5 tipos de ejercicio que son considerados como los mejores y los más recomendados por todos los beneficios que tienen para el organismo. Lejos de tendencias que se ponen de moda y luego ya nadie recuerda, practicar estos ayuda a mejorar la calidad de vida a cualquier edad.

En su artículo "5 de los mejores ejercicios que jamás podrás hacer" señala que sin importar la edad o nivel de condición física, estas actividades son algunos de los mejores ejercicios que se pueden hacer para ponerse o mantenerse en forma y, en general, gozar de mejor salud.

Natación - El mejor ejercicio, según Harvard

Para la Universidad de Harvard, la natación sobresale como una disciplina integral que combina bajo impacto con alta eficacia, y en resumen es el mejor ejercicio. Señala que esta actividad es especialmente útil para personas con artritis o en rehabilitación, ya que reduce la presión sobre las articulaciones. A esto se suma su efecto positivo en el estado de ánimo, al favorecer la relajación y disminuir el estrés.

Tai Chi, ¿qué es y para quién es el más adecuado?

Este arte marcial chino, que combina movimiento y relajación, es descrito a menudo como una forma de meditación activa. Esta práctica de origen milenario no solo promueve la calma, sino que también mejora el equilibrio y la coordinación, cualidades esenciales, sobre todo en adultos mayores.

Entrenamiento de fuerza - Para fortalecer el cuerpo

En cuanto al entrenamiento de fuerza, Harvard lo describe como un pilar necesario para conservar la masa muscular y mantener un metabolismo activo. Más allá de incrementar la resistencia física, este tipo de ejercicio facilita el control del peso y contribuye a una mejor composición corporal.

Al final aclara: levantar pesas no aumentará el volumen de los músculos, pero sí los mantendrá fuertes.

Caminar - Es barato y fácil

Para caminar no se debe gastar dinero, por lo que es el más barato de los ejercicios. Podrá sonar también como el más sencillo, sin embargo, es uno de los hábitos más efectivos para la salud general. Ayuda a regular el colesterol, fortalece los huesos y favorece el control de la presión arterial. Además, su impacto positivo en la memoria y la función cognitiva lo convierte en una herramienta clave para el envejecimiento saludable.

Harvard señala que para caminar solo se necesitan unos zapatos cómodos; sugiere comenzar con caminatas de 10 a 15 minutos, subir el tiempo y el ritmo cada vez más, y llegar a realizar caminatas de entre 30 y 60 minutos cada día, la mayoría de los días de la semana.

Ejercicios de Kegel- El equilibrio está en la pelvis

Harvard dice que los ejercicios enfocados en el fortalecimiento del suelo pélvico, los de Kegel, cumplen una función preventiva fundamental. Aunque se les relaciona principalmente con la salud femenina, también aportan beneficios importantes en hombres, especialmente en la prevención de problemas como la incontinencia.

*Con información de la Universidad de Harvard

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