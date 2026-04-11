Elegir entre comida china o pizza puede parecer una simple cuestión de gusto, pero también es válido preguntarse cuál de estas opciones resulta más saludable. La respuesta no es tan sencilla, ya que ambos tipos de comida pueden variar mucho en sus ingredientes, preparación y valor nutricional.

A continuación, analizamos sus características para entender mejor cuál podría ser la mejor elección según cada caso.

Comida china

CANVA

La llamada comida china suele incluir una gran variedad de ingredientes como verduras, arroz, carnes magras y mariscos. En muchos platillos tradicionales, especialmente los preparados al vapor o salteados, se puede encontrar un buen equilibrio entre proteínas, carbohidratos y fibra.

Sin embargo, no toda la comida china es igual. En versiones más comercializadas o de comida rápida, es común encontrar:

Altos niveles de sodio (por la salsa de soya)

Uso de aceites en exceso

Platillos fritos como el pollo agridulce

Esto puede elevar significativamente el contenido calórico y reducir sus beneficios.

Pizza

CANVA

La pizza es uno de los alimentos más populares en el mundo. Está compuesta principalmente por masa, salsa de tomate, queso y distintos ingredientes adicionales.

Desde el punto de vista nutricional, la pizza puede aportar:

Carbohidratos (por la masa)

Grasas (principalmente del queso)

Proteínas (dependiendo de los toppings)

El problema surge cuando se consume en exceso o con ingredientes altos en grasa, como embutidos o grandes cantidades de queso. Esto puede convertirla en una opción alta en calorías, sodio y grasas saturadas.

¿Cuál es más saludable?

En términos generales, la comida china puede ser una opción más saludable que la pizza, siempre y cuando se elijan platillos al vapor, con muchas verduras y poca fritura.

No obstante, una pizza también puede ser equilibrada si se prepara con:

Masa integral

Poca cantidad de queso

Ingredientes frescos como vegetales

Factores clave para elegir mejor

Más allá de la comparación, lo importante es considerar cómo se preparan los alimentos. Algunos factores que influyen son:

Método de cocción (frito vs. al vapor)

Cantidad de sal y grasas

Tamaño de las porciones

Calidad de los ingredientes

No se trata de decidir cuál es “buena” o “mala”, sino de cómo se consume cada opción. Tanto la comida china como la pizza pueden formar parte de una dieta equilibrada si se eligen adecuadamente los ingredientes y se moderan las porciones.

En última instancia, la clave está en mantener un balance y optar por versiones más saludables de cada platillo. Entre la pizza y la comida china hay más que una simple elección de menú. Detrás de cada platillo hay calorías, grasas y decisiones que pueden marcar la diferencia. Aquí te presentamos el ranking que pone a prueba cuál es la opción más saludable.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

