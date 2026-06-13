El número exacto de horas antes de dormir en las que debes dejar de tomar café para dormir bien

¿Tomas café para rendir mejor, pero no logras descansar por la noche? La ciencia tiene un número exacto para solucionarlo: nueve horas. Esa es la distancia temporal que debe haber entre tu última taza y el descanso reparador, de manera que evites el insomnio y optimices tu energía diaria sin sacrificar tu salud a largo plazo.

Un metaanálisis de 24 estudios evaluó los efectos de una taza de café en el descanso nocturno. Los investigadores determinaron que el consumo de cafeína debe detenerse al menos nueve horas antes de ir a la cama para lograr un sueño sin interrupciones.

Esto significa que, si el objetivo es dormir a las 22:00 horas, la última ingesta de café debería ocurrir a la 13:00 horas. Este horario resulta más temprano de lo que la mayoría de los consumidores acostumbran en su rutina, especialmente en México.

Ignorar esta ventana de tiempo tiene consecuencias medibles en el descanso. El estudio encontró que el café tardío puede reducir el tiempo total de sueño en 45 minutos y aumentar la latencia de inicio del sueño en nueve minutos, alejando al cuerpo del objetivo de 30 minutos.

El equilibrio entre la energía y el descanso

Un ensayo aleatorizado publicado en el New England Journal of Medicine aportó datos adicionales sobre este fenómeno. Los participantes que bebieron una o más tazas de café diarias perdieron un promedio de 36 minutos de sueño durante un período de dos semanas de observación.

El mismo estudio reveló un efecto compensatorio en la actividad física. Las personas asignadas al grupo de bebedores de café caminaron un promedio de mil pasos más por día en comparación con el grupo que no consumió la bebida, lo que equivale a casi un kilómetro adicional.

Este intercambio entre energía diurna y pérdida de sueño nocturno genera un estado de alerta artificial. Los investigadores señalan que el cerebro se mantiene estimulado, pero el cuerpo experimenta una privación de descanso que se acumula con el tiempo y afecta el rendimiento general.

Limitar el consumo a las horas de la mañana podría ofrecer beneficios adicionales. Algunas investigaciones sugieren que respetar el ritmo circadiano al evitar el café vespertino se asocia con una menor tasa de mortalidad y una mejor respuesta del sistema inmunológico ante la inflamación.

La genética detrás del metabolismo

La recomendación de las nueve horas es una guía general, pero la respuesta individual varía. Los estudios sobre la vida media de la cafeína en el organismo muestran que esta puede oscilar entre dos y diez horas dependiendo del metabolismo.

Esta variación está determinada en gran medida por el ADN de cada persona. Los científicos han identificado genes que dictan la velocidad a la que el hígado procesa los compuestos estimulantes del café y cómo estos interactúan con el sistema nervioso central.

Además de la metabolización, la genética influye en cómo la cafeína activa el sistema de recompensa del cerebro. Esto explica por qué algunos individuos pueden consumir un espresso después de cenar y dormir sin interrupciones, mientras que otros experimentan insomnio con una dosis mínima.

Existe la creencia popular de que el consumo regular genera tolerancia y anula los efectos sobre el sueño. No obstante, los datos científicos que respaldan esta adaptación en humanos son escasos, lo que desmiente la idea de que el cuerpo se acostumbra por completo a la estimulación.

Estrategias para un consumo inteligente

Para mantener los beneficios del café sin alterar el descanso, los especialistas sugieren implementar cambios graduales en la rutina. Estas modificaciones permiten disfrutar de la bebida mientras se protege la calidad del sueño nocturno, por lo que a continuación se presentan algunas recomendaciones prácticas basadas en la evidencia:

Calcula tu horario: Resta nueve horas a tu hora ideal de dormir para fijar tu límite diario.

Resta nueve horas a tu hora ideal de dormir para fijar tu límite diario. Reduce la dosis: Si necesitas una bebida por la tarde, opta por opciones con menos de 100 miligramos de cafeína.

Si necesitas una bebida por la tarde, opta por opciones con menos de 100 miligramos de cafeína. Observa tu cuerpo: Ajusta el horario si notas que tardas más de 30 minutos en conciliar el sueño.

La cantidad consumida también es un factor determinante en el impacto nocturno. Un ensayo controlado demostró que una dosis de 400 miligramos consumida 12 horas antes de dormir afecta el descanso, mientras que 100 miligramos a cuatro horas de acostarse tienen un impacto menor en metabolizadores rápidos.

El objetivo no es eliminar el café, sino sincronizar su ingesta con el reloj biológico. Modificar el momento de la última taza representa una intervención sencilla con un impacto directo en la recuperación física y mental diaria, mejorando la calidad de vida a largo plazo.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB