El Molletero: Desayuno dominguero

Ya había pasado por el lugar un par de veces y había captado mi atención; sobre todo, la terraza que se antojaba sabrosa para tomar café acompañado de un buen desayuno; y es que El Molletero o también conocido como la molletería, por algunos, es un lugar que desde 2016 abrió sus puertas en Av. Vallarta a unas cuadras de la Minerva.

Para el 2018 cambiaron su dirección, pero no de sazón, y se establecieron en la esquina de Av. La Paz y Calle Marsella en la Colonia Americana.

Su concepto inició como ese desayuno familiar de los domingos que hacía la señora de casa y que le quedaban deliciosos. Los molletes, siempre sorprendiendo a la familia con ingredientes distintos pero con el mismo pan birote, tesoro tapatío. Los tienen dulces y salados; ofrecen todo tipo de antojos mañaneros.

En compañía del buen Mateo Peregrina, nos citamos ahí para ver si cuadrábamos alguna idea para un negocio y que aunque no llegamos a buen puerto, sí disfrutamos de buena compañía y desayuno. Aquí te cuento.

Como siempre, ordené tres platillos para compartir. Iniciamos con unos molletes de pancita ($85). Todos los molletes vienen en pares, éstos los confeccionan con una base de frijoles peruanos refritos, unos cubos de pancita guisados en su propia manteca, cual carnitas, a la que al tener el dorado buscado, sumergen en una salsa roja para terminar su elaboración. Montan en los panes una buena porción a todo lo largo y gratinan, en salamandra, con un queso asadero que funde a la perfección.

Seguimos con unos chilaquiles especiales ($115). Tienen gran variedad de sabores y nosotros nos inclinamos por la salsa de chipotle. Es un platillo para llenar el tanque en una sola parada. Vienen abundantes con una salsa muy bien impregnada en totopo de tamaño chico (se agradece el tamaño para que el bocado tenga mejor experiencia) se acompañan con cebolla morada en pluma y con crema aparte (para los intolerantes) y una buena espolvoreada de queso fresco y cierran el antojo con un pequeño mollete de queso bien gratinado.

Por último y para seguir con la dieta, compartimos unos huevos benedictinos ($149). Los preparan sobre dos rodajas de pan fleiman, al que cubren con una buena rebanada de jamón de pierna a la que le dan una ligera pasada por la plancha y en donde montan el huevo pochado, en su punto.

Aquí no bañan el platillo con la salsa holandesa como tradicionalmente se presentan, sino te la sirven aparte para que tú bañes a tu gusto. Acompañan con unos frijoles refritos aguaditos con un par de totopos para aquello de vivir las texturas.

Tienen platillos para todos los gustos, bowls, frutas, huevos, chilaquiles, platillos light, wraps y hot cakes entre otros. Ven y disfruta en familia.

Larga vida El Molletero.

¡Sé feliz!

El Molletero

Comida: 4

Lugar: 4.5

Servicio: 5

D: Av. de la Paz 2121-C, Col Americana, Lafayette, Guadalajara.

H: Todos los días de 8:30 am a 3:00 pm. Sábados y domingos abren a las 9:00 am.

@elmolleterodeguadalajara.

T: 3327338561.