La antigua creencia de que estas dos especies no pueden verse ni en pintura ha quedado en el pasado. Según expertos en etología canina, la clave del éxito radica en la genética, el temperamento individual y una correcta socialización desde los primeros meses de vida.

En ciudades en constante crecimiento como Guadalajara, cada vez más familias buscan tener hogares multiespecie sin enfrentar conflictos territoriales. Por ello, acá te presentamos a las razas de perritos más amistosas con los felinos más adorados en el mundo.

Las razas grandes que aman profundamente a los felinos

Cuando pensamos en perros amigables, el Golden Retriever encabeza la lista de recomendaciones veterinarias. Su carácter equilibrado, paciencia infinita y disposición natural a la calma los convierten en compañeros excepcionales para cualquier minino que busque un amigo peludo y respetuoso de los espacios ajenos.

De manera muy similar, el Labrador Retriever destaca por su personalidad cariñosa y adaptativa . El American Kennel Club señala que estos canes son extremadamente sociables por naturaleza, por lo que suelen aceptar a los gatos en su territorio sin mostrar signos de agresividad.

Perritos pequeños para espacios reducidos o departamentos

Si vives en un departamento pequeño, el Cavalier King Charles Spaniel es una alternativa fantástica y segura. Este perro de tamaño compacto es cariñoso y carece de un instinto de caza fuerte, lo que garantiza que no perseguirá a tu gato por el hogar.

Por otro lado, el Basset Hound, con su actitud relajada y movimientos pausados, es ideal para felinos que disfrutan de la tranquilidad absoluta. Asimismo, el Carlino o Pug, al ser tan apegado a su familia humana, suele formar vínculos emocionales muy estrechos con otros animales.

Recomendaciones al presentar a tu gato y perro

A veces, no basta con elegir la raza correcta; el cómo y cuándo se conocen por primera vez es verdaderamente fundamental. Los primeros encuentros deben realizarse en un ambiente neutral, controlado y siempre bajo la supervisión directa de un adulto responsable para evitar cualquier tipo de altercado. Acá te dejamos algunas recomendaciones:

1) Intercambia sus mantas previamente para que se acostumbren a sus olores.

2) Mantén al perro con correa durante los primeros contactos visuales.

3) Asegúrate de que el gato tenga zonas altas donde refugiarse.

4) Premia a ambos con snacks.

5) Castigar a cualquiera de los dos por gruñir o bufar solo generará asociaciones negativas.

Recuerda siempre que, aunque la raza influye significativamente en el comportamiento, los perros mestizos son excelentes compañeros felinos. Lo más importante es evaluar la energía actual de tu mascota y buscar un nuevo integrante que complemente ese ritmo de vida de forma armoniosa.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO