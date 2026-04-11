El cereal de México que es tan bueno como el trigo para tu salud

El amaranto, un cereal originario de México, destaca por su valor nutricional comparable e incluso superior al del trigo, gracias a su alto contenido de proteínas, aminoácidos esenciales y minerales, lo que lo convierte en una opción saludable para la dieta diaria.

Este alimento ha estado presente en la dieta mesoamericana durante siglos, incluso desde antes de la conquista española. Alcanzó su mayor auge durante las civilizaciones maya y azteca; sin embargo, su producción y consumo disminuyeron durante la Colonia debido a su asociación con ritos religiosos.

Aunque nunca ha desaparecido de la alimentación mexicana, especialmente en forma de las tradicionales alegrías, el amaranto ha recuperado protagonismo en los últimos años por sus propiedades benéficas para la salud.

¿Por qué es tan saludable comer amaranto?

Este cereal es rico en minerales y contiene lisina, un aminoácido que estimula la memoria y los procesos de aprendizaje. Además, es una fuente importante de hierro, fósforo y carotenoides.

El amaranto es una excelente fuente de vitaminas A, B y C, y minerales como calcio, hierro y fósforo. ESPECIAL / CANVA

De acuerdo con el Gobierno de México, la semilla de amaranto tiene un contenido proteico superior al de otros cereales; por ejemplo, contiene el doble de proteína que el maíz y el arroz, y entre 60 y 80 por ciento más que el trigo.

El amaranto destaca por su alto contenido de proteínas, superando al maíz y al arroz, e incluso aportando hasta 80 por ciento más que el trigo.

También es una excelente fuente de vitaminas A, B y C, y minerales como calcio, hierro y fósforo.

Estas características lo convierten en un alimento útil para combatir la desnutrición, especialmente en comunidades rurales.

Una de sus principales ventajas es que no contiene gluten, por lo que es apto para personas con celiaquía. Además, su ingesta de forma regular puede contribuir a reducir el colesterol y prevenir enfermedades cardiovasculares.

Todos los usos que se le pueden dar al amaranto en la cocina

El amaranto no solo es nutritivo, también es versátil y forma parte de muchas preparaciones en México.

Alegría: Es un dulce tradicional elaborado con semillas tostadas mezcladas con miel y piloncillo.

Es un dulce tradicional elaborado con semillas tostadas mezcladas con miel y piloncillo. Tamales y atoles: En Texcoco se preparan tamales conocidos como "chuales", así como atole con semillas de amaranto, especialmente durante Semana Santa y Día de Muertos.

En Texcoco se preparan tamales conocidos como "chuales", así como atole con semillas de amaranto, especialmente durante Semana Santa y Día de Muertos. Platos salados: Las hojas tiernas de amaranto se consumen como quelites, similares a las espinacas, y se utilizan en sopas, ensaladas y diversos guisos.

*Con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

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