¿Dónde viven y de qué se alimentan los colibríes?

Los colibríes, famosos por su diminuto tamaño y su veloz vuelo, enfrentan múltiples desafíos para sobrevivir en los entornos urbanos. Saber dónde encuentran refugio y qué alimentos necesitan realmente es fundamental para comprender cómo las ciudades pueden convertirse en espacios seguros para estas aves.

Descubrir los lugares que frecuentan y conocer su dieta ayuda a derribar creencias equivocadas que pueden ponerlas en riesgo. También permite adoptar acciones sencillas desde casa para favorecer la conservación de estos importantes polinizadores y contribuir a su supervivencia.

¿Dónde viven los colibríes?

Los colibríes, científicamente agrupados en la familia Trochilidae, son aves endémicas y exclusivas de América. Su impresionante distribución geográfica abarca desde los fríos paisajes de Alaska hasta el extremo sur en Tierra del Fuego.

A pesar de su fragilidad aparente, no solo prosperan en bosques de niebla o selvas tropicales. En las zonas urbanas, estas aves han demostrado una capacidad de adaptación asombrosa frente al avance del concreto.

De acuerdo con el manual de conservación publicado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), en la capital mexicana habitan al menos 19 especies distintas. Viven y se reproducen en barrancas urbanas, canales, jardines vecinales, balcones y parques.

Las áreas de gran valor ambiental, como el emblemático Bosque de Chapultepec y el Canal Nacional, funcionan como pulmones vitales. Estos espacios actúan como corredores biológicos donde los colibríes encuentran refugio seguro para la anidación y el descanso diario.

El menú del colibrí: mucho más que néctar

La alimentación de estas diminutas aves es un verdadero prodigio de la evolución biológica. Su fuente de energía principal es el néctar de las flores, el cual constituye aproximadamente el 90% de su dieta diaria.

Gracias a un pico altamente especializado y una lengua larga y tubular, logran succionar el néctar de las flores. Esta estrecha relación de mutualismo asegura la polinización y supervivencia de miles de especies de plantas en todo el continente.

Sin embargo, el néctar floral no lo es todo en su menú. Para obtener las proteínas necesarias para el desarrollo de sus músculos y plumas, los colibríes también cazan pequeños insectos, atrapando moscas de la fruta y mosquitos en pleno vuelo.

Su metabolismo es tan acelerado y extremo que su corazón puede superar las mil pulsaciones por minuto. Por esta razón, se ven obligados a consumir hasta la mitad de su propio peso en alimento cada veinticuatro horas.

¿Cómo proteger los colibríes en la ciudad?

El crecimiento urbano descontrolado, el uso indiscriminado de pesticidas y los efectos del cambio climático amenazan gravemente a estas aves. La fragmentación de su hábitat reduce drásticamente sus fuentes de alimento natural y altera sus rutas migratorias.

Con frecuencia, los ciudadanos intentan ayudarlos colocando bebederos artificiales en sus ventanas. No obstante, si el líquido artificial se fermenta o los bebederos no se lavan, pueden transmitirles infecciones por hongos que resultan mortales.

Las autoridades ambientales y los biólogos recomiendan acciones mucho más seguras, naturales y efectivas. Transformar pequeños espacios en jardines polinizadores es la alternativa ideal para garantizar su supervivencia a largo plazo.

Tips rápidos para ayudar a los colibríes desde tu casa:

Siembra flora nativa: Opta por cultivar plantas con flores tubulares de colores vivos, como salvias o mirtos, en tus macetas o jardín.

Opta por cultivar plantas con flores tubulares de colores vivos, como salvias o mirtos, en tus macetas o jardín. Cero pesticidas: Mantén tu espacio verde estrictamente libre de químicos tóxicos que envenenan a los pequeños insectos que ellos necesitan comer.

Mantén tu espacio verde estrictamente libre de químicos tóxicos que envenenan a los pequeños insectos que ellos necesitan comer. Mantenimiento de bebederos: Si decides usar uno, lávalo a diario y evita por completo el néctar rojo comercial; prepara una mezcla simple de una parte de azúcar blanca por cuatro de agua.

Si decides usar uno, lávalo a diario y evita por completo el néctar rojo comercial; prepara una mezcla simple de una parte de azúcar blanca por cuatro de agua. Respeta su libertad: Nunca intentes capturarlos ni comprarlos. No son mascotas ni amuletos para rituales; son seres silvestres protegidos por la ley.

Proteger a los colibríes es un acto de responsabilidad y conservación ciudadana. Cada flor plantada y cada espacio verde cuidado es un paso firme hacia un entorno urbano mucho más vivo, resiliente y equilibrado.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF