Si tu mamá es la "Señora de las Plantas" y quieres sorprenderla este Día de las Madres con una nueva pieza en su colección, a continuación te diremos cuáles son las mejores opciones para regalar.Las plantas son más que simple decoración: se trata de seres vivos capaces de purificar el aire, además de que entre sus beneficios terapéuticos destaca que pueden reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.A comparación de las flores, pocas personas acostumbran a regalar plantas; sin embargo, existen especies hermosas que denotan elegancia y lograrán que su jardín luzca espectacular todo el año. JM