El tamal es uno de esos antojitos mexicanos que son salvación en el desayuno, ¡especialmente cuando andas a las carreras! Ya sea antes de ir al trabajo, a la escuela, o si de plano no tienes ni un minuto para cocinar. Los encuentras en carritos en casi cada esquina, y dentro de esas ollas humeantes, te espera una variedad que te hace ojitos: desde los clásicos de carnita en salsa roja o verde, hasta los dulces de piña, elote, cajeta o los colados; o si buscas algo más aventurado, hay opciones menos comunes como los de acelgas con queso, rajas, mole, o picadillo, entre otros.

Pero, ¿qué tan saludable es comer tamales?

Ante esa pregunta, en el marco del Día de la Candelaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha llamado a la población para tomar precauciones y evitar problemas de salud durante la celebración; ha dicho que durante esta festividad las familias se reúnen para comer tamales, los cuales en exceso pueden causar complicaciones para su bienestar.

Según la explicación del IMSS, el tamal es un alimento delicioso y bueno si se come con moderación, ya que cuenta con un alto contenido de calorías, carbohidratos y grasas; mencionó que la ingesta de una sola pieza representa alrededor de 600 calorías, y si es acompañado con atole, por ejemplo, puede subir a cerca de 1000 calorías. Es común que las personas los coman, ya sea con un refresco al lado, o alguna otra bebida caliente azucarada, lo que eleva considerablemente el contenido energético consumido.

El IMSS ha señalado que al comer un tamal con una taza de atole, para que el organismo pudiera hacer un gasto energético equivalente a lo consumido, se tendría que correr aproximadamente una distancia de 15 kilómetros a una velocidad de 7 kilómetros por hora, es decir, una carrera de más de dos horas para hacer que el cuerpo gaste esa energía.

El instituto ha citado a la OMS, para explicar que los hombres adultos necesitan alrededor de 2 mil calorías diarias, mientras que las mujeres entre mil 600 y mil 800, es decir, el consumo de un tamal en torta y un atole podría ser suficiente para satisfacer ese requerimiento energético del día.

La recomendación del IMSS, en resumen, es evitar exceder la ingesta de tamales, y sustituir el atole tradicional por una taza de té o café sin azúcar, con la finalidad de evitar el ingreso de calorías extra al cuerpo; lo ideal es limitarse a solo un tamal por día, además de que se debe asegurar de que están bien cocinados, ya que la masa o la carne en mal estado o no bien cocidos pueden derivar en infecciones gastrointestinales.

