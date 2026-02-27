Vómito, diarrea, distensión gástrica o irritaciones de las mucosas son sólo algunas de las consecuencias que puede causar el agua oxigenada o bicarbonato de sodio si se utiliza para blanquear los dientes, alertó la cirujana dentista de la UNAM, Danitza Flores Castro.

La especialista comentó que el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno sí blanquea los dientes; sin embargo, está contraindicado porque daña el esmalte, quema e irrita las mucosas y causa una hipertrofia de las papilas gustativas.

''El agua oxigenada tiene el beneficio de ser un buen antiséptico usado contra algunos microorganismos y sólo como medio desinfectante'', resaltó la odontóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Dijo que este químico es tóxico, incluso, puede causar embolias al descomponerse dentro del aparato digestivo, debido a la liberación de burbujas de oxígeno.

En el caso del uso del bicarbonato de sodio para blanquear los dientes, la odontóloga dijo que tampoco funciona porque es áspero para la dentadura.

''Lo que ocasiona el bicarbonato de sodio, en un principio, es rayar los dientes, lo que le da un aspecto blanquecino a los mismos como si los blanqueara, pero si se observara con microscopio se verían abrasiones y debilitamiento del esmalte dental, proceso que es irreversible y ocasiona sensibilidad a largo plazo'', advirtió.

Por ello, la dentista mencionó que no es recomendable este tipo de métodos caseros para blanquear los dientes, pues no son técnicas controladas y a la larga provocan más daños que beneficios.

''Si se requiere como método de una sola aplicación para un resultado instantáneo, se puede utilizar el agua oxigenada, sin embargo el efecto no será duradero y puede tener efectos adversos como sensibilidad dental, vómito, diarrea o irritaciones de las mucosas'', aseveró.

Flores Castro recomendó que si una persona quiere blanquear sus dientes debe acudir con un dentista para que le ofrezca diversas opciones de blanqueamientos dentales seguros.

Pues dijo que los dentistas usan químicos aptos para el blanqueamiento de los dientes y en concentraciones adecuadas para no dañar el esmalte y los tejidos bucales, además se obtienen resultados inmediatos, duraderos y garantizados.

