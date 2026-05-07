Dejar un limón con agua en en la habitación: por qué lo recomienda el Feng Shui y para qué funciona

En la búsqueda por atraer tranquilidad y alejar las malas energías del hogar, cada vez más personas recurren a rituales inspirados en el Feng Shui, la antigua filosofía china enfocada en armonizar los espacios.

Uno de los métodos más populares y sencillos consiste en colocar un limón dentro de un vaso con agua en alguna habitación de la casa, una práctica que, según expertos, tendría efectos relacionados con la limpieza energética y el bienestar emocional.

El significado del limón en el Feng Shui

Dentro del Feng Shui, el limón es considerado un elemento con propiedades purificadoras. De acuerdo con especialistas en espiritualidad y energía, este fruto cítrico simboliza limpieza, renovación y protección frente a las vibras negativas.

La tarotista Lanna Vel explicó en diálogo con Clarín que el limón también es asociado con la abundancia y la prosperidad, además de ser utilizado para promover ambientes más relajados y equilibrados.

Cómo hacer el ritual del limón con agua

El procedimiento es simple y no requiere materiales complicados . La recomendación es llenar un vaso de vidrio transparente con agua y colocar en su interior un limón entero, sin partirlo.

Después, el recipiente debe dejarse en la habitación donde se perciba un ambiente pesado o cargado. Según esta creencia, el limón actuaría absorbiendo la energía negativa del espacio.

Quienes practican este ritual aseguran que, si el limón comienza a deteriorarse después de algunos días, sería señal de que absorbió esas malas vibras acumuladas en el ambiente.

El ritual con limón y sal para proteger el hogar

Otra de las prácticas difundidas por el Feng Shui combina limón y sal marina. Para este ritual, se deben realizar cortes en forma de cruz sobre tres limones, sin separarlos completamente, y rellenarlos con sal.

Posteriormente, los limones deben colocarse en el espacio donde se busca limpiar la energía. En dormitorios, incluso se recomienda ubicarlos debajo de la cama.

Tras nueve días, los limones deben desecharse sin tocarlos directamente con las manos, utilizando guantes o una bolsa.

Otros rituales populares para limpiar las energías

Además del limón, el Feng Shui contempla otros elementos utilizados para equilibrar los espacios del hogar:

Agua y sal

Colocar un vaso con agua cerca de la entrada principal es una práctica utilizada para absorber energías negativas provenientes del exterior. El agua debe cambiarse diariamente.

Vinagre y sal gruesa

Una mezcla de agua, vinagre y sal es utilizada para limpiar muebles y superficies, con la intención de renovar la energía de los ambientes.

El ritual del huevo

Otra tradición consiste en romper un huevo dentro de un vaso con agua para detectar posibles cargas negativas. Dependiendo de la forma que adopte la yema o las burbujas, algunas personas interpretan señales relacionadas con el entorno energético.

Sal en distintos espacios

La sal también es considerada un elemento protector. Por ello, suele colocarse en recipientes pequeños cerca de puertas, esquinas o debajo de la cama para favorecer la armonía del hogar.

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