Uno de los dolores de cabeza más comunes al realizar la limpieza del hogar es desmanchar y darle brillo a los vidrios en mesas, ventanas o a los espejos.Si buscas evitar los típicos rastros opacos y que los vidrios de tu hogar queden relucientes después de limpiarlos, existe una receta ecológica que puedes preparar en pocos minutos. Esta mezcla no solo promete cuidar la salud de tu familia y al medio ambiente, sino devolverle la estética a tu casa.A continuación, te compartimos el paso a paso para hacer tu propio limpiador casero que ayuda a eliminar suciedad, grasa y polvo sin dañar ni rayar las superficies de vidrio. De acuerdo con el compendio de "Recetas de Limpieza Ecológicas para un Hogar Saludable" de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, esta es la manera de preparar tu propio limpiador ecológico que no raya los vidrios:INGREDIENTESMÉTODO DE EMPLEO JM