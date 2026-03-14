El caldo de camarón es uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana, especialmente durante la Cuaresma y las celebraciones de Semana Santa.Su aroma intenso y su sabor reconfortante lo convierten en una de las opciones favoritas en la mesa, sobre todo para quienes buscan disfrutar de una receta con gran tradición del litoral mexicano.Prepararlo en casa también permite aprovechar las cualidades de este crustáceo, muy valorado en la gastronomía del país. A continuación, te compartimos el paso a paso para preparar un delicioso caldo de camarón casero.El consumo de este platillo no solo es una tradición cultural, sino también una fuente importante de nutrientes necesarios para el organismo. Según información del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el caldo de camarón destaca por las siguientes propiedades:Esta combinación de ingredientes permite que el caldo sea una excelente alternativa para mantener una dieta equilibrada durante la temporada de Cuaresma, contribuyendo además a la hidratación del cuerpo por su naturaleza líquida.Para obtener un resultado de calidad, es fundamental conocer el producto. Larousse Cocina menciona que en México existen diversos tipos de camarones apreciados por su gran sabor, como el camarón blanco, el café y el azul.La elección del ejemplar influye directamente en la intensidad del fondo; por ejemplo, el camarón café suele tener un sabor más fuerte que se transfiere de forma ideal al agua de cocción.Muchas recetas tradicionales sugieren utilizar tanto el cuerpo como las cabezas y cáscaras del crustáceo. Esta técnica permite extraer la mayor cantidad de esencia, logrando un caldo con cuerpo y un color rojizo característico que distingue a las versiones más auténticas de la cocina mexicana.Para lograr un caldo equilibrado y con el sazón adecuado, se recomienda seguir un proceso que resalte los ingredientes base. De acuerdo con la receta de México en mi Cocina para hacer caldo de camarón, estos son los elementos y pasos necesarios para su elaboración:IngredientesPara el caldo de camarón:Para la sopa:Preparación* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP