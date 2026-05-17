¿Cuántas horas debes dormir para controlar el azúcar en sangre?

Dormir bien no solo ayuda a recuperar energía, también puede ser clave para mantener estables los niveles de glucosa en la sangre. Diversos estudios han demostrado que la falta de sueño afecta la forma en que el cuerpo procesa el azúcar y puede aumentar el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina y diabetes tipo 2.

Especialistas en salud recomiendan que los adultos duerman entre siete y nueve horas cada noche para favorecer un adecuado funcionamiento del metabolismo.

Dormir menos de seis horas de forma constante puede provocar que el organismo produzca más cortisol, la hormona del estrés, lo que eleva los niveles de glucosa y dificulta el trabajo de la insulina.

Además, descansar poco también altera las hormonas relacionadas con el apetito, provocando más antojos de alimentos ricos en azúcar y carbohidratos. Esto puede generar aumento de peso y complicaciones en personas con diabetes o prediabetes.

Por otro lado, dormir demasiado —más de nueve o diez horas de manera habitual— también se ha relacionado con problemas metabólicos y mayores riesgos cardiovasculares, por lo que el equilibrio es fundamental.

Los expertos recomiendan mantener horarios regulares para dormir, evitar el uso del celular antes de acostarse y reducir el consumo de cafeína por la noche para mejorar la calidad del descanso. También sugieren realizar actividad física y mantener una alimentación balanceada para ayudar al cuerpo a regular mejor el azúcar en sangre.

En personas con diabetes, un sueño adecuado puede contribuir a tener mejores niveles de glucosa al despertar y reducir variaciones durante el día, convirtiéndose en un complemento importante junto con el tratamiento médico y la alimentación saludable.

MF