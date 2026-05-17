¿Cuánta agua debes tomar al día según tu edad?

Mantenerse hidratado es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo, especialmente durante temporadas de calor intenso. Sin embargo, la cantidad de agua que necesita una persona no es igual para todos, ya que depende de factores como la edad, la actividad física, el clima y el estado de salud.

Especialistas en salud recomiendan consumir líquidos de manera constante a lo largo del día para evitar problemas como fatiga, dolores de cabeza, mareos y deshidratación.

¿Cuánta agua se recomienda tomar?

Bebés de 0 a 6 meses

Los bebés obtienen la hidratación necesaria a través de la leche materna o fórmula, por lo que no se recomienda darles agua adicional, salvo indicación médica.

Niños de 1 a 3 años

Se recomienda consumir alrededor de 1.3 litros diarios, equivalente a unos cinco vasos de agua y otros líquidos saludables.

Niños de 4 a 8 años

La cantidad ideal es de aproximadamente 1.6 litros al día, especialmente si realizan actividades físicas o pasan tiempo al aire libre.

Adolescentes

Los hombres adolescentes necesitan cerca de 2.6 litros diarios, mientras que las mujeres requieren alrededor de 2.1 litros.

Adultos

En promedio, los hombres deben consumir unos 3 litros de agua al día y las mujeres alrededor de 2.2 litros, aunque estas cifras pueden aumentar en temporadas de calor o durante el ejercicio.

Adultos mayores

Las personas mayores deben prestar especial atención a la hidratación, ya que con la edad disminuye la sensación de sed. Se recomienda mantener un consumo constante de líquidos durante el día.

Señales de deshidratación

Entre los síntomas más comunes de deshidratación se encuentran:

Sed intensa

Boca seca

Cansancio

Mareos

Orina oscura

Dolor de cabeza

Los expertos recomiendan no esperar a sentir sed para tomar agua, ya que ese es uno de los primeros signos de que el cuerpo comienza a deshidratarse.

MF