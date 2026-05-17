¿Cuánta agua debes tomar al día según tu edad?

Mantenerse hidratado es fundamental para el buen funcionamiento del cuerpo, especialmente durante temporadas de calor intenso. Sin embargo, la cantidad de agua que necesita una persona no es igual para todos, ya que depende de factores como la edad, la actividad física, el clima y el estado de salud.Especialistas en salud recomiendan consumir líquidos de manera constante a lo largo del día para evitar problemas como fatiga, dolores de cabeza, mareos y deshidratación.Bebés de 0 a 6 mesesLos bebés obtienen la hidratación necesaria a través de la leche materna o fórmula, por lo que no se recomienda darles agua adicional, salvo indicación médica.Niños de 1 a 3 añosSe recomienda consumir alrededor de 1.3 litros diarios, equivalente a unos cinco vasos de agua y otros líquidos saludables.Niños de 4 a 8 añosLa cantidad ideal es de aproximadamente 1.6 litros al día, especialmente si realizan actividades físicas o pasan tiempo al aire libre.AdolescentesLos hombres adolescentes necesitan cerca de 2.6 litros diarios, mientras que las mujeres requieren alrededor de 2.1 litros.AdultosEn promedio, los hombres deben consumir unos 3 litros de agua al día y las mujeres alrededor de 2.2 litros, aunque estas cifras pueden aumentar en temporadas de calor o durante el ejercicio.Adultos mayoresLas personas mayores deben prestar especial atención a la hidratación, ya que con la edad disminuye la sensación de sed. Se recomienda mantener un consumo constante de líquidos durante el día.Entre los síntomas más comunes de deshidratación se encuentran:Los expertos recomiendan no esperar a sentir sed para tomar agua, ya que ese es uno de los primeros signos de que el cuerpo comienza a deshidratarse.MF