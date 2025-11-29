¿Cuáles son los beneficios del atole de avena y cómo prepararlo en casa?

El atole de avena se ha posicionado como una alternativa moderna dentro de las bebidas tradicionales mexicanas, combinando la calidez del atole con las propiedades de uno de los cereales más completos. Su sabor suave y su textura espesa lo convierten en una opción ideal para quienes buscan algo nutritivo sin sacrificar lo reconfortante de una bebida caliente.

Te puede interesar: Adiós a las manchas de café: 10 trucos para salvar tu ropa

Además de ser una preparación accesible y fácil de elaborar, el atole de avena destaca porque puede adaptarse a distintos gustos y necesidades. Ya sea para iniciar la mañana con energía o para acompañar una comida ligera, esta bebida ofrece una forma práctica de incorporar nutrientes esenciales en la rutina diaria.

¿Qué beneficios tiene el atole de avena?

El atole, una bebida caliente y espesa elaborada tradicionalmente con maíz cocido, es una de las opciones más populares para el desayuno en México. Su versatilidad ha permitido crear variantes como chocolate, fresa, masa, guayaba o incluso sabores de temporada como el cempasúchil.

Entre estas versiones destaca el atole de avena, una alternativa naturalmente dulce que también ofrece beneficios importantes para el bienestar. La avena es uno de los cereales más valorados por su capacidad para apoyar la pérdida de peso y mejorar la digestión.

Incluir avena en el atole suma ventajas como la reducción del colesterol LDL o “malo”. Según el portal Tua Saúde, su alto contenido de fibra —especialmente betaglucano— ayuda a disminuir la absorción de grasas en el intestino y a regular los niveles de colesterol, lo que contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares.

Otro beneficio destacado por el portal Health es su impacto positivo en la salud digestiva. La fibra de la avena previene el estreñimiento, genera sensación de saciedad y aporta prebióticos que favorecen el crecimiento de bacterias benéficas en los intestinos.

Al combinarla con el atole tradicional, estos aportes se integran a los nutrientes característicos del maíz. Según El Poder del Consumidor, cuando se usa maíz nixtamalizado, la bebida también aporta vitaminas B1 y B7, antioxidantes, calcio, potasio, magnesio, fósforo y zinc.

Fácil de preparar y con ingredientes accesibles, el atole de avena se convierte en una bebida cálida, nutritiva y equilibrada para comenzar la mañana.

Ingredientes para el atole de avena

1 taza de agua

2/3 de taza de avena tradicional

1 cucharada de fécula de maíz o 30 g de masa de maíz

1 ½ tazas de leche

1 rajita de canela

1 cucharada de azúcar morena

1 pizca de sal

Procedimiento

En una olla mediana, agrega el agua y la rajita de canela; deja hervir. Baja el fuego e infusiona durante 4 minutos. Disuelve la fécula o la masa en agua fría hasta obtener una mezcla homogénea. Añade la avena y la mezcla disuelta al agua caliente, revolviendo con frecuencia. Cuando la avena absorba la mayor parte del líquido, incorpora la leche y mezcla bien. Cocina a fuego lento hasta obtener una consistencia espesa. Agrega el azúcar y la pizca de sal; mezcla para integrar. Apaga el fuego, sirve y disfruta caliente.

Una bebida deliciosa y práctica, perfecta para acompañar otros alimentos. El atole de avena, además de reconfortar en las mañanas frías , aporta beneficios que pueden contribuir al bienestar diario. Una opción nutritiva y accesible para disfrutar en cualquier momento.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP