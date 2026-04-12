¿Cuáles son los beneficios de usar aceite de argán?

El aceite de argán se ha convertido en un aliado clave dentro del mundo de la belleza, gracias a sus múltiples aplicaciones y a los beneficios que aporta tanto a la piel del rostro como del cuerpo.

Pero, ¿qué es exactamente? De acuerdo con la dermatóloga Lorea Bagazgoitia, este aceite se obtiene de la semilla del árbol Argania spinosa, una especie originaria del suroeste de Marruecos. Este árbol no solo es valioso por su fruto, sino también por su capacidad de captar la humedad del ambiente y devolverla al suelo, lo que ayuda a mantener el equilibrio ecológico en su entorno.

Los bosques de argán abarcan más de 8000 km² y fueron designados Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1998, debido a su importancia ecológica y económica.

Conoce los beneficios de usar aceite de argán

La marca Atashi Cellular Cosmetics menciona que el aceite de argán debe sus propiedades a su alto contenido de ácidos grasos como el oleico y el linoleico, que representan aproximadamente el 80 % de su composición; también contiene componentes como tocoferoles (vitamina E), carotenoides, esteroles y compuestos fenólicos.

Por sus componentes , el aceite de argán proporciona hidratación profunda sin dejar sensación grasosa, ya que es ligero y de rápida absorción; además mejora la elasticidad de la piel al estimular la producción de colágeno y fortalecer la matriz extracelular.

Sus fitosteroles y antioxidantes contribuyen a reducir la inflamación y favorecen la regeneración de la piel, por lo que suele recomendarse para pieles sensibles, atópicas o reactivas.

También puede ayudar a mejorar afecciones como eccemas, herpes y psoriasis, favorecer la cicatrización y mejorar la apariencia de las estrías.

Por su contenido de ácido linoleico, regula la producción de sebo, lo que lo hace idóneo para personas con piel grasa, y al ser no comedogénico, no obstruye los poros.

¿Para qué sirve ponerte aceite de argán en la cara?

De acuerdo con la marca Nivea, el aceite de argán cuenta con un efecto protector frente a los rayos UV, lo que ayuda a prevenir daños causados por el sol; además, gracias a su contenido de vitamina E, puede contribuir a atenuar manchas solares y mejorar la luminosidad de la piel; sin embargo, no debe utilizarse como sustituto del protector solar.

Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias también ayudan a tratar la piel grasa y el acné de la cara, ya que regula la producción de sebo y evita la obstrucción de los poros, reduciendo así la aparición de brotes.

Además, sus cualidades nutritivas favorecen a la reparación de la piel seca o dañada por el sol, ayudando a disminuir líneas de expresión y arrugas al fortalecer la barrera de la piel.

La marca L'Oréal Paris señala que el aceite de argán suele incluirse en productos como tónicos, exfoliantes, lociones y cremas hidratantes, su aplicación constante puede mejorar la calidad y el aspecto general de la piel, haciéndola lucir más uniforme.

Integrar el aceite de argán a tu rutina de skincare puede marcar la diferencia entre tener una piel que solo se ve bien a una que realmente está saludable y se vea glowy.

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